Aparece muerto y flotando en la cisterna de leche del camión en Chantada

La Voz de Galicia Tania Taboada

Lugo / La Voz 29/06/2019 21:25 h

A media mañana, empleados de la empresa de Chantada Lácteos Xabelo encontraron uno de sus camiones cisterna con uno de los depósitos abierto y el cadáver del conductor flotando en la leche. El chófer, un vecino de Lugo de 63 años, habría ido a primera hora de la mañana para hacer un transporte de leche previsto con su camión, que ya estaba cargado. No tendría que haber subido sobre la cisterna, porque no es labor del chófer. Solo tendría que arrancar con el vehículo, que ya estaba preparado para hacer la entrega en el lugar de destino. Pero por algún motivo, el chófer no salió con el camión y acabó dentro de la cisterna de leche, que está dividida en varios depósitos. Las bocas de cada uno de ellos es estrecha y permite acceder con dificultad a una persona si no es gruesa.

La Guardia Civil abrió una investigación porque no se descarta ninguna hipótesis hasta tener la autopsia. Puede ser un accidente o incluso un suicido, aunque es difícil ahogarse en leche porque en ella se flota mucho más que en el agua debido a su mayor densidad. Cabe la posibilidad de que el hombre pasase varias horas dentro de la cisterna y falleciese de hipotermia, porque la leche se carga a cuatro o cinco grados de temperatura y se mantiene durante muchas horas así porque las cisternas son isotermas para mantener la temperatura.

La autopsia aclarará las causas de esta extraña muerte del conductor dentro de la cisterna de leche, aunque lo que parece completamente descartado es que se trate de un acto violento con intervención de terceras personas.