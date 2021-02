Detenidos por desvalijar las doce casas de una aldea de Carballedo

0

Cuatro personas fueron detenidas en Celanova por unos robos perpetrados en casas de un pueblo del municipio lucense de Carballedo. La Guardia Civil cree que los sospechosos desvalijaron todas las casas de la aldea, aprovechando que se trata de inmuebles en los que no vive nadie o que son utilizadas como segundas residencias y están buena parte del tiempo vacías. Los cacos robaron previamente un remolque para cargar su botín. La Guardia Civil investiga si los arrestados están relacionados con otros robos similares denunciados en los últimos tiempos en las provincias de Lugo y Ourense.

Los cuatro detenidos son vecinos de Celanova y tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Una quinta persona está siendo también investigada por su posible relación con estos hechos, aunque no ha llegado a ser detenida. Los investigadores no descartan nuevas detenciones, La Guardia Civil llegó a ellos después de que los propietarios de una casa en el pueblo de San Lourenzo, en el municipio de Carballedo, presentase el pasado día 1 una denuncia en la que explicaba que alguien había entrado en esa vivienda en un momento en que no había nadie en ella y se había llevado diferentes objetos de valor.

Cuando los agentes llegaron a esta aldea, situada en la parroquia de Santiago de Temes, revisaron primero la casa propiedad del denunciante, pero enseguida se dieron cuenta de que los ladrones habían entrado en otras viviendas. De hecho, comprobaron que las habían asaltado todas, las doce que hay en la aldea. Como botín, explica la Guardia Civil, se llevaron multitud de cosas, sobre todo herramientas, piezas de metal maquinaria eléctrica, electrodomésticos. En el botín con el que se hicieron hay también un gran número de maquinaria que se utiliza en la elaboración de vino, porque Temes se encuentra en una zona de la ribera de Miño en la que hay viñas.

Tras desvalijar las doce casas de Temes, los ladrones se dejaron atrás un remolque de grandes dimensiones encajado en una cuneta. Probablemente, no fueron capaces de sacarlo después de que se les atascase y decidieron abandonarlo. El remolque había sido robado previamente en Celanova. En los registros que se llevaron a cabo tras las cuatro detenciones, la Guardia Civil recuperó buena parte de los objetos robados en este asalto a la aldea de San Lourenzo. El material recuperado está depositado temporalmente en el cuartel de la Guardia Civil de Sarria, a la espera de determinar a quienes pertenecen.

Los cuatro principales sospechosos fueron puestos a disposición del juzgado de Chantada, al que le corresponde investigar los hechos.

La Guardia Civil,que ha bautizado este caso como operación Black Line, creen que los arrestados por los robos a las doce casas de Temes pueden haber hecho esto en más ocasiones. Su forma de actuar, explican portavoces de la Guardia Civil, sería siempre similar. El grupo se trasladaba a zonas rurales aisladas en dos coches, uno de ellos con un remolque para el botín. Y una vez en el lugar elegido desenganchaban el remolque en algún lugar discreto para rastrear la zona en busca de objetivos.

Una vez elegidas las casas en las que querían entrar, volvían a por el remolque, entraban en la vivienda y la desvalijaban. En el caso de Temes, eligieron una aldea aparentemente apartada, con poco trasiego de gente, pero a la que es relativamente fácil llegar, porque está a solo dos kilómetros y medio de Os Peares y de la carretera N-120.