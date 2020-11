Cuatro talleres de empleo darán ocupación a ochenta personas en once municipios del sur de la provincia

0

La Voz de Galicia

06/11/2020 17:42 h

La Xunta financiará cuatro talleres duales de formación y empleo que proporcionarán ocupación a un total de ochenta personas en once municipios del sur lucense. En esta acción se invertirá un total de 1.387.784 euros en subvenciones. Cada uno de los cuatro talleres contará con una partida de 346.946 euros y empleará a veinte trabajadores, además del personal de dirección, administración y monitores, que serán en torno a cinco en cada caso.

La iniciativa fue anunciada por el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, quien señaló que los talleres iniciarán su actividad antes de finales de año y tendrán una duración de nueve meses. Como es habitual, cada taller será compartido por varios municipios, uno de los cuales ejercerá como entidad promotora. A continuación se detallan las denominaciones de los diferentes talleres y los municipios en los que desarrollarán su actividad.

Serra do Faro IV. Este taller será compartido por los municipios de Carballedo y Chantada, con el primero de ellos como entidad promotora.

Ricra IV. Los municipios de O Saviñao, Pantón y Sober participan en este taller, cuyo nombre es un acrónimo de Ribeira Sacra.

O Incio-Bóveda-Brollón. El primero de estos tres municipios figura como promotor del grupo.

Montañas do Courel. En esta iniciativa colaboran los tres municipios que conforman la comarca quiroguesa, es decir, los de Quiroga, Folgoso do Courel y Ribas de Sil, que también configuran el territorio del geoparque del que toma su nombre el taller de empleo.

Según apuntó Arias, por otro lado, entre los criterios seguidos para la concesión de las subvenciones «valoráronse as propostas presentadas por concellos agrupados ou resultantes dunha fusión, as de concellos emprendedores ou as que presentan contidos relacionados co fomento das tecnoloxías de información e comunicación e da economía dixital».

El delegado territorial del Gobierno gallego indicó que también se tomó en consideración «o desenvolvemento dun programa de inserción laboral mediante incentivos á contratación laboral do alumnado durante un mínimo de tres meses, con contratos a xornada completa en empresas do mesmo ámbito territorial que o obradoiro». En el sur de la provincia —agregó Javier Arias— ofrece esta alternativa el taller de empleo de los municipios de Carballedo y Chantada, «o que axudará a que catorce participantes poidan acceder ao mercado laboral despois de finalizar a súa etapa formativa no obradoiro». El importe total de los incentivos a la contratación en el taller Serra do Faro IV asciende a 21.000 euros.