Muere una interna de un centro asistencial en Bóveda tras ser agredida por otra usuaria

La víctima y la sospechosa eran usuarias de la residencia que hay en Bóveda para personas con grandes discapacidades físicas CARLOS CORTÉS

Una mujer que vivía interna en un centro asistencial de Bóveda murió después de sufrir una agresión en el interior de esas dependencias. El tribunal de instancia de Monforte tiene un procedimiento abierto para tratar de determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El suceso tuvo lugar el domingo pasado en la residencia para personas con grandes discapacidades físicas que se encuentra en las cercanías de la capitalidad municipal de Bóveda. La Guardia Civil investiga si la víctima fue golpeada por otra mujer que también está interna en ese centro. La personas fallecida no tenía apenas movilidad ni capacidad para comunicarse.

Cuando el personal que atiende la residencia se dio cuenta de lo que había ocurrido pidieron ayuda médica y avisaron a la Guardia Civil. Una patrulla llegó poco después e identificó a la sospechosa mientras la víctima era trasladada con vida al Hospital Público de Monforte. La agredida falleció unos días después mientras permanecía hospitalizada.

La residencia en la que vivían la víctima y la sospechosa es uno de los pocos centros asistenciales que hay en Galicia para personas con un grado importante de discapacidad física. Abrió en el 2012 con capacidad para 114 residentes y desde entonces está llena prácticamente siempre. La demanda de plazas de este tipo es alta y la oferta muy escasa.

En Galicia solo hay otros dos centros asistenciales de este tipo, pero son públicos y dependientes del Imserso y sus criterios de admisión son más estrictos. Por ejemplo, una de esas dos residencias públicas solo se hace cargo de personas que pueden recuperar movilidad.

La residencia de Bóveda es privada y tiene sus plazas concertadas con la Xunta. Era propiedad de DomusVi hasta que esta empresa vendió al grupo Neural sus centros asistenciales no dedicados a la tercera edad. Neural es una empresa valenciana con 16 años de experiencia en el sector de la neurorrehabilitación y el neurodesarrollo.