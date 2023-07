La Bonoloto deja un primer premio de algo más de un millón de euros en Bóveda

Exterior de la cervecería de Bóveda en la que se selló el boleto cuyo poseedor cobrará un millón de euros CEDIDA

El único boleto con seis aciertos en el sorteo de la Bonoloto deja un premio de algo más de un millón de euros en Bóveda. Fue sellado en un conocido negocio de hostelería de ese municipio del sur lucense y su poseedor cobrará 1.038.286 euros. Según informa Loterías y Apuestas del Estado, el boleto se validó en la cervecería Chamouco, situada en la avenida de Alfonso XIII, a escasos metros del la casa consistorial y de la parada del autobús que cubre la línea entre Monforte y Lugo.

La combinación ganadora del último sorteo corresponde a los números 25, 10, 7, 24, 43 y 4. El complementario fue el 2 y el reintegro el 5. Hubo un único acertante de los seis números y otros dos boletos de cinco y el complementario, sellados respectivamente en la localidad alicantina de Elda y en Collado Villalba en Madrid. En este caso, le corresponde al poseedor de cada papeleta un premio de algo más de 67.000 euros.

La comunicación oficial del premio de un millón de euros llegó por correo electrónico al despacho de la cervecería Chamouco tras finalizar el sorteo, minutos antes de las diez de la noche. «No le hice mucho caso, la verdad, no me lo imaginaba. Pero luego me llamaron de Loterías para avisarme que este miércoles, sobre las nueve y media de la mañana, vendrían para hacer unas fotos», señala el responsable del local, Francisco Javier Domínguez López.

Aunque lleva ya diecisiete años al frente de este local de Bóveda, que desde siempre perteneció a su familia, el despacho de Loterías y Apuestas estuvo a nombre de su madre, Elena López Pereira, durante cuatro décadas y hasta su reciente fallecimiento. «Para mí el premio tiene algo de carga emocional, es como si ella me hiciese un guiño allí donde esté», dice Francisco.

El bar sellaba quinielas y despachaba lotería en tiempos de sus abuelos. Su responsable actual cree que están en racha, porque en mayo de este año ya validaron un boleto de la bonoloto con un premio de algo más de 10.000 euros. El millón que cae ahora en Bóveda, un municipio de unos 1.500 vecinos limítrofe con Monforte, ya son palabras mayores.

«De momento no hay mucho lío, supongo que mañana será otra cosa», apunta Francisco al hilo de la medianoche. Del agraciado nada se sabe, aunque en el bar apuntan que hay un 80% de posibilidades de que sea alguien de Bóveda. «Ya hay algunos veraneantes -comenta Francisco- y el nuestro es un local de mucho movimiento. Viene gente de Monforte, de pueblos de otros municipios... Pero el 80% de la clientela es de aquí, de Bóveda».