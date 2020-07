O Concello de Bóveda realizará reformas no pavillón municipal e na casa consistorial

0

La Voz de Galicia

O Fondo de Compensación Ambiental acaba de conceder unha axuda ao Concello de Bóveda co propósito de mellorar a eficiencia enerxética tanto da rede de calefacción da casa consistorial como da iluminación do pavillón municipal. O investimento total que ambas actuacións suporán é de 39.548 euros.

José Manuel Arias, alcalde de Bóveda, explica que as instalacións actuais son «tecnoloxías obsoletas» e que, ademais, «non permiten garantir a seguridade». Así, tendo en conta este servizo «claramente insuficiente» que se está a dar, para Arias as actuacións proxectadas «son necesarias porque permiten conseguir unhas instalacións renovadas e con seguridade de utilización» que proporcionarán «unha calidade de servizo axeitada».

No caso do pavillón municipal, o proxecto supón a reforma das instalacións de iluminación interiores co obxecto de mellorar a eficiencia enerxética das instalacións do alumeado público principal. As luminarias que se instalarán serán de nova tecnoloxía LED, o que optimiza o consumo e a eficiencia enerxética do recinto e deixa atrás a tecnoloxía obsoleta con baixa eficacia e altos custos.

As novas luminarias disporanse concretamente na zona de pista e de gradas, co que se axudará a manter uns niveis de iluminación axeitados e se reducirá o consumo enerxético e económico. Ao mesmo tempo, están incluidas a reforma do cadro de mando e protección e a revisión e substitución tanto das luces de emerxencia como do cableado dunha parte da instalación.

O plan do pavillón supón un investimento de 24.977 euros e o aforro enerxético que se planifica é do 66,19%.

Na casa consistorial será modificada a rede de calefacción, tendo en conta a pouca eficiencia enerxética dos materiais e as máquinas que nunca foron reformadas en comparación a sistemas actuais. Para isto, será instalada unha nova rede de distribución en superficie aos radiadores existentes. Con esta metodoloxía non só emitirán calor os elementos, senón que tamén o fará a propia rede de distribución.

A cantidade destinada á mellora da eficiencia enerxética da rede de calefacción da casa do concello é de 14.571 euros.