El Ayuntamiento de Bóveda utiliza su cuenta de Facebook para apoyar a las empresas del municipio

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

monforte / la voz 07/05/2020 20:51 h

La cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Bóveda está siendo utilizada para divulgar la oferta de las empresas radicadas en el municipio con el objetivo de ayudarlas a desarrollar su actividad y a hacer frente a los efectos negativos de la pandemia y de la alarma sanitaria. En el perfil se publican las direcciones, teléfonos, correos electrónicos y enlaces a las páginas web -en el caso de que las tengan- de estas firmas, a fin de facilitar que los posibles clientes contacten con ellas y puedan realizar pedidos de los productos y servicios que ofrecen.

Una de estas empresas es la carnicería Carballeda, que se dedica principalmente a comercializar carne de ternera criada según las normas de la ganadería ecológica en una explotación que posee en la localidad de Teilán. La empresa también vende carne de cerdo criado en libertad en Tricastela. La carnicería cuenta con una tienda física en Sarria y también utiliza Internet para comercializar sus productos desde el 2008. Las ventas en la tienda de Sarria, según explican los responsables, sufrieron una caída radical a causa de la epidemia. «Por un lado, dependemos moito da hostelería, que á súa vez depende moito dos peregrinos do Camiño de Santiago, polo que a baixada da demanda se nota moitísimo», señalan. «Ademais, todo o pequeno comercio deste sector está sufrindo moito porque a xente ten medo de saír e aproveita as visitas aos supermercados para abastecerse de todo, tamén da carne, e deixa de comprar en tendas como a nosa», agregan. En estas circunstancias, dicen además los propietarios de la carnicería, el apoyo que pueda prestar el Ayuntamiento a través de Internet reviste una especial importancia. «A publicidade que nos poidan dar non vai facer ningún dano, senón todo o contrario, e máis nunha situación tan mala como esta», concluyen.

Otras de las empresas a las que apoya el Ayuntamiento de Bóveda desde su cuenta de Facebook se dedica a vender productos hortícolas cultivados con el sello de agricultura ecológica en la parroquia de Ver. El responsable de la firma, Jonathan Pacios, dice que por ahora no notó un bajón en las ventas. «Mando os meus produtos á cooperativa Icos de Chantada e tamén vendo en supermercados, e a demanda segue máis ou menos igual que antes», explica. Pero su negocio depende en gran medida de las ventas que realiza durante los meses de verano. «O máis forte de todo o ano concéntrase entre os meses de xuño e agosto, porque nesa época vén a Bóveda moita xente de fóra», dice. «Teño moito medo do que pode pasar este ano, porque non creo que poida vir moita xente», concluye.