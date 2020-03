El GDR Ribeira Sacra-Courel sigue trabajando por vía telemática y tramita unos cincuenta proyectos

0

La Voz de Galicia

24/03/2020

El estado de alarma sanitaria no ha ha interrumpido la actividad del grupo de desarrollo local Ribeira Sacra-Courel, que en la actualidad está tramitando medio centenar de solicitudes de proyectos que aspiran a obtener subvenciones del plan Leader. «Lo que se ha suspendido es la atención directa al público porque la oficina que tenemos en Bóveda tuvo que cerrar», señala el gerente del GDR, Martín Alemparte. «Pero todos los trámites administrativos siguen adelante, ya que es perfectamente posible continuar trabajando con ellos por vía telemática», añade. También se han tenido que suspender las reuniones con promotores de proyectos, pero -según indica el gerente- esto no altera de forma importante la actividad, ya no es necesario acudir a la oficina para presentar en persona los documentos requeridos y todas las consultas se pueden atender por correo electrónico o por teléfono.

En la actualidad, dice por otro lado Alemparte, se está realizando el proceso de estudio y filtrado de las solicitudes de ayuda presentadas este año al GDR por promotores particulares, asociaciones y ayuntamientos. Una vez que se comprueba que los proyectos cumplen las condiciones requeridas, se van remitiendo a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que se encarga de aprobarlos y de autorizar la concesión de las ayudas solicitadas. «Pero esto no supone ningún obstáculo, porque los funcionarios que se encargan de estos trámites siguen en activo mediante el teletrabajo», añade.

Por ahora, dice asimismo el gerente del GDR, ninguno de los promotores que presentaron solicitudes este año se ha echado atrás a causa de la alarma sanitaria. «Hasta el momento nadie cambió de idea y todos los que habían presentado proyectos mantienen las solicitudes, aunque no descartamos que algunos promotores se lo replanteen si esta situación se prolonga mucho», comenta Martín Alemparte a este respecto.

Por su parte, el presidente del GDR y alcalde de Bóveda, José Manuel Arias, cree que la actual situación puede impedir solicitar una ampliación de fondos para financiar más proyectos durante este período. «Oxalá os poidamos conseguir, pero imaxino que as cousas van cambiar», dice.