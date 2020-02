Abre en Bóveda unha exposición de carteis da Feira Outrora

0

O centro cociocultural de Bóveda expón desde hoxe os carteis que foron presentados ao concurso organizado para elixir o que anunciou o ano pasado a Feira Outrora. A exposición permanecerá abierta entre las once da mañá e as dúas da tarde de luns a venres e de mércores a xoves tamén entre as catro e media y as seis e media da tarde.

La Feira Outrora, que pretende recrear o ambiente dos mercados que se celebraban hai décadas, alcanzou no 2018 a súa edición número dezasete. O ano pasado foi a oitava vez consecutiva en que o Concello elixía o cartel anunciador mediante concurso. Presentáronse vinte propostas, que son as que se poden ver estes días no centro sociocultural. A exposición permanecerá aberta durante un mes.