Muere un hombre tras sufrir un accidente de tractor en A Pobra do Brollón

Fotografía de archivo del helicóptero de emergencias sanitarias del 061 en una intervención en el municipio de A Pobra do Brollón CARLOS CORTÉS

Un hombre murió este jueves en un accidente de tractor en el municipio de A Pobra do Brollón. La víctima pudo llamar por teléfono para pedir ayuda después de sufrir el accidente, pero a pesar de eso murió antes de que pudiesen trasladarlo a un centro sanitario.

El accidente ocurrió a primera hora de la tarde en el pueblo de Santiorxo, situado en la parroquia de San Cosme de Liñares. Al parecer, una de las ruedas del tractor que manejaba la víctima le pasó por encima. A pesar de eso, el hombre no perdió inmediatamente la consciencia y todavía fue capaz de coger su teléfono y llamar para pedir ayuda.

Su llamada la recibió la central de emergencias 112, que envió al lugar a diferentes servicios de emergencia y sanitarios. Al lugar se desplazó incluso el helicóptero de emergencias sanitarias del 061 con base en Ourense. Sin embargo, la víctima falleció allí mismo, antes incluso de que pudiesen evacuarlo.

El fallecido es un hombre de cerca de sesenta años que vivía en Santiorxo, y forma parte de la familia propietaria del alcornoque centenario que se encuentra en esa aldea, que forma parte del Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia. De entre 250 y 500 años de antigüedad, este árbol estuvo a punto de morir al partirse su tronco durante un vendaval en marzo del 2025.

Al lugar del accidente fueron enviados, además del helicóptero sanitario, los bomberos de Monforte, el grupo de emergencias (GES) de Quiroga, la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.