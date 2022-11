Zaira Pallas

Un establecimiento de turismo rural del municipio lucense de A Pobra do Brollón está parcialmente cerrado desde hace varios días debido a la presencia de un enjambre de velutinas. «O pasado xoves chamamos ao 012 [número de la Axencia Galega de Emerxencias que recoge estos avisos], pero aínda non veu ninguén desde entón e tivemos que pechar varias habitacións por precaución, para evitar calquera incidente», dice los responsables.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Los dueños del negocio —la casa A Salanova, en la parroquia de Salcedo— no han podido localizar el nido, pero dicen que los insectos se mueven sobre todo por un extenso patio interior al que dan las ventanas de cinco habitaciones, que son las que están actualmente cerradas. «Tivemos que bloquealas en internet para que ninguén as reserve ata que non se solucione este problema e nalgúns casos houbo que cancelar reservas que xa estaban feitas», explican.

Aunque los responsables del establecimiento están seguros de la ubicación del nido, piensan que las avispas pueden tener su refugio en unas plantas ornamentales que crecen en el patio. «O que pasa é que non nos atrevemos a comprobalo polo que poida pasar, porque non estamos preparados para protexernos se as avespas se enfurecen», dicen.