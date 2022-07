Un helicóptero echa agua sobre uno de los incendios activos este viernes en el sur de Lugo, en el municipio de Quiroga CARLOS CORTÉS

Entre las ocho de la tarde de ayer y las ocho de la mañana de este viernes se registraron en Galicia 52 incendios forestales, 41 de ellos concentrados entre las ocho de la tarde y las doce de la noche. Son datos de la Consellería de Medio Rural, cuyos responsables atribuyen la práctica totalidad de estos fuegos a la tormenta que descargó a última hora de la tarde del jueves sobre el conjunto de Galicia. Esta cifra la facilitó el conselleiro José González esta tarde en el puesto de mando instalado por medio rural en el sur de Lugo, la zona más afectada por los incendios provocados por los rayos que trajo esa tormenta.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Houbo casos nos que a propia choiva apagou o lume, pero iso non pasou nesta zona», explicó el conselleiro en su intervención ante los medios a las cinco de esta tarde. Efectivamente, en la Serra do Courel y en algunas áreas limítrofes con estas montañas en el sur de Lugo cayeron muchos rayos, pero llovió muy poco o nada, según los lugares. A media tarde de este viernes, siguen ardiendo nueve incendios causados por rayos y cuatro de ellos afectan directamente a la Serra do Courel, tres en el municipio de Folgoso do Courel y uno en el de Quiroga, y uno más está muy cerca, en A Pobra do Brollón. Estos cinco incendios siguen activos y a media tarde de este viernes habían quemado ya en conjunto algo más de 1.000 hectáreas de monte, según el recuento provisional de la consellería.

En sus declaraciones en el puesto de mando, instalado en el municipio de A Pobra do Brollón, en una gasolinera situada en la carretera N-120, el conselleiro añadió que los servicios de extinción de incendios se están concentrando sobre todo en salvar de las llamas los lugares poblados. También subrayó que no se han producido heridos durante las labores de extinción y que ninguna vivienda ha resultado afectada. Durante la mañana, la consellería activó el nivel 2 de riesgo, reservado para situaciones en las que el fuego amenaza casas, en los incendios de Seceda y Vilamor, los dos en el municipio de Folgoso do Courel.