Abraham Cupeiro ofrecerá un concerto en Salcedo

17/09/2020 17:32 h

O músico sarriao Abraham Cupeiro ofrecerá este venres un concerto na localidade de Salcedo —na Pobra do Brollón— no que que interpretará pezas do seu último disco, Pangea. A actuación comezará ás 20.30 horas no local multiusos da parroquia. A entrada será libre ata completar o aforo. Neste disco, Cupeiro toca unha vintena de instrumentos musicais de diversos países e culturas, entre os que destaca unha trompeta metálica coñecida como cárnix que se utilizou entre os antigos celtas e gregos, ou o duduk, un instrumento de madeira orixinario de Armenia. O concerto será organizado polo Concello en colaboración coa asociación veciñal de Salcedo.