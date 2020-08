¿Pulpo en la feria de A Pobra? Sí, pero solo para casa

0

La Voz de Galicia luis diaz

24/08/2020 18:54 h

El brote masivo de coronavirus que trascendió el pasado jueves en la residencia de mayores de O Incio encendió de inmediato las alarmas en el vecino municipio de A Pobra do Brollón. El alcalde, José Luis Maceda, se apresuró a promulgar un bando por el que se suspendieron las actividades lúdicas organizadas por el Ayuntamiento y se limitó a aquellos casos imprescindibles el servicio de ayuda a domicilio. Con esta medida se busca evitar la propagación del virus entre las personas de mayor edad en uno de los municipios de la zona más marcado por el envejecimiento poblacional.

Monforte y O Incio optaron la pasada semana por suspender ferias y mercados hasta nuevo aviso por el elevado número de contagios. De momento, no hay constancia de positivos en A Pobra do Brollón y la tradicional feria mensual del día 25 se celebrará este martes con relativa normalidad. No solo será diferente por la obligatoriedad de la mascarilla o por la proliferación de geles desinfectantes en los negocios. Aunque la venta de pulpo está autorizada, no se podrá consumir ni en los puestos ni en los bares de esa localidad.

Los clientes tendrán que echar mano de la pota o el táper para llevarse el pulpo a casa. «Queremos evitar na medida do posible que se formen grupos para xantar xuntos o polbo nos bares. Mellor que o merquen e o leven para as casas», señala el alcalde, José Luis Maceda. «Nós non podemos entrar no que faga a xente de portas a dentro, pero fóra temos que facer o que está na nosa man» añade. El Ayuntamiento ya comunicó esta circunstancia a los bares y a los pulpeiros que acuden a la feria.