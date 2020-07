Arranca en Vilachá de Salvadur unha nova campaña de escavacións arqueolóxicas

Os investigadores buscan no lugar dos Conventos os restos do desaparecido mosteiro de San Martiño de Piñeira

La Voz de Galicia Francisco Albo

27/07/2020 16:42 h

No municipio da Pobra do Brollón comezou hoxe a segunda campaña de escavacións no xacemento arqueolóxico dos Conventos, situado na parroquia de Vilachá de Salvadur. Os traballos, que durarán ata o 20 de agosto, encádranse no proxecto Adegas da Memoria, promovido pola asociación veciñal da parroquia en colaboración co Concello e co apoio da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. A súa finalidade consiste en localizar vestixios do desaparecido mosteiro medieval de San Martiño de Piñeira, que é mencionado en varios documentos históricos.

Durante a semana pasada, por outro lado, o lugar foi visitado por personas procedentes de diversas localidades dentro dun programa de de turismo cultural promovido polo Concello da Pobra do Brollón. Aínda que as escavacións non estaban aínda en marcha, durante os últimos días os arqueólogos limparon de maleza toda a área onde se levarán a cabo os traballos, poñendo ao descuberto restos de diversas construcións, polo que os visitantes puideron apreciar o conxunto arqueolóxico, dividido en oito espazos separados por muros de pedra.

O arqueólogo Xurxo Ayán, director técnico do proxecto, sinala que os traballos que se levarán a cabo na nova campaña comprenden, por unha parte, unha sondaxe na área onde se supón que estaba a entrada do recinto do antigo mosteiro, onde apareceu unha grande cantidade de pedras e entullo. Por outra parte, escavarase tamén unha zona onde na campaña do ano pasado apareceu un enterramento humano que foi datado no século X. Os investigadores localizaron indicios que fan supoñer que nesa zona pode haber outras dúas antigas sepulturas.