O grupo Searas actuará o domingo na Pobra do Brollón

Unha actuación do grupo Searas na Feira do Viño de Vilachá do 2019

La Voz de Galicia

26/06/2020 11:00 h

O grupo de música tradicional Searas actuará o domingo na Pobra do Brollón dentro do ciclo Con-certa Normalidade, organizado polo Concello para apoiar á hostelería e aos artistas locais despois da corentena. A actuación ofrecerase a partir das 13.00 horas na terraza da cervexería A Vella Taberna, na capital municipal. A entrada será gratuíta, pero para asistir é necesario facer unha reserva previa chamando aos teléfonos 982 430 469 e 687 245 221. «Idealmente as reservas deberán facerse por grupos para facilitar a organización das mesas de modo que se poidan manter as distancias de seguridade», sinalan os organizadores.

Aínda que o grupo Searas é de Chantada —indican por outro lado desde o Concello—, «ten un forte vínculo coa Pobra do Brollón pola súa gran participación dos Cantos de Taberna guímaros e a Feira do Viño de Vilachá». Este concerto será o terceiro que se organiza dentro do referido ciclo musical desde que terminou o período de corentena. Anteriormente actuaron o músico Alexandro González e o grupo Samparasón. Os próximos concertos correrán a cargo dos grupos Garabelo e Xerezade e ofreceranse os días 5 e 18 de xullo, e terán lugar respectivamente nos locais O Pirata e Primero de Mayo, ambos na capital do municipio.