La capitalidad de A Pobra vuelve a tener luz tras un apagón de dieciséis horas por la tormenta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Díaz

05/05/2020 12:06 h

La capitalidad de A Pobra do Brollón no recuperó hasta primera hora de esta mañana el suministro eléctrico. La caída de árboles sobre el tendido, como consecuencia de la fuerte tormenta acompañada de viento que descargó en la tarde del lunes, provocó un apagón prácticamente generalizado en este municipio. «A información que nos dan dende Naturgy é que ás seis da madrugada restablecérase o suministro nun 50%. Ao longo da mañá, agardan que sexa o cen por cen», dice el alcalde, José Luis Maceda.

La luz volvió a la capitalidad poco antes de las diez de la mañana. El suministro se había interrumpido dieciséis horas antes y en la panadería de A Pobra pudieron trabajar gracias a un generador. «Imos ver como se pode facer o reparto, tal como están as estradas», señalaban sus propietarios este martes. El lunes no era fácil circular por las carreteras de A Pobra do Brollón por el rosario de árboles caídos, algunos de grandes dimensiones, que dejó a su paso el vendaval. «Temos a todos os obreiros muncipais retirando árbores dende onte e non dan feito», señala el alcalde.

«Nesta zona sentíase traballar coas motoserras cando xa era noite», comenta José Luis Parada, vecino de A Ferreirúa. El viento le levantó la cubierta del garaje de su casa y estuvo sin luz hasta la madrugada. «Sobre as catro volveu, pero houbo outro apagón que nos deixou sen ela ata as nove e media», explica. El vendaval también afectó a una antena situada en la vecina parroquia de Saa y hay problemas con la cobertura telefónica y de Internet en toda la zona.

Según indica el alcalde, el alumbrado público también quedó dañado en la práctica totalidad de las parroquias del municipio por los árboles y ramas que derribó al viento sobre el tendido.