A Pobra renuncia a celebrar este año la Feira do Viño de Vilachá

02/05/2020 12:03 h

Este año no habrá Feira do Viño de Vilachá. El certamen vinícola de A Pobra do Brollón tenía que celebrarse este fin de semana, pero el Ayuntamiento ha tomado la decisió de suspenderlo debido a la declaración del estado de alerta sanitaria por la pandemia de coronavirus. «É evidente que nestas circunstancias é imposible pensar sequera en celebrar unha festa así», admite el alcalde de A Pobra, José Luis Maceda.

El certamen que se celebra en las antiguas bodegas de piedra de la parroquia de Vilachá de Salvadur iba a alcanzar en esta ocasión su edición número veintiocho. Los responsables municipales han decidido además suspenderla hasta el año que viene, en vez de aplazarla a la espera de ver si se podía celebrar en algún momento del verano. «Pensamos —explica el alcalde— que fóra das súas datas habituais non tería moito sentido».

Los responsables municipales tuvieron en cuenta al tomar esta decisión que no está para nada claro que este verano vaya a ser posible celebrar este tipo de ferias gastronómicas. José Luis Maceda admite que es una lástima que la edición de este año no se vaya a celebrar, pero piensa que no queda más remedio.

Solo Chantada

La crisis del coronavirus explotó al comienzo del calendario de fiestas del vino de la Ribeira Sacra. Cuando empezó el estado de alarma solo se había celebrado la de Chantada, que es siempre la primera de todas y este año tuvo lugar el fin de semana del 7 y el 8 de marzo, apenas unos días antes de que trascendiese que la epidemia estaba descontrolada.

Las ferias de Sober y Quiroga ya tenían que haberse celebrado y están oficialmente aplazadas a la espera de ver si se piueden hacer en verano. La de Pantón tocaría a mediados de mayo.