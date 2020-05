Cé Orquestra Pantasma pechará este sábado o ciclo de concertos «Cos pés na casa»

A actuación ofrecerase ás 21.00 horas no canal dixital do Concello da Pobra do Brollón

La Voz de Galicia

01/05/2020 10:41 h

Unha actuación de Cé Orquestra Pantasma —nome artístico do músico vigués César Freiría— pechará este sábado o ciclo de concertos «Cos pés na casa», organizado polo Concello da Pobra do Brollón durante o período de confinamento. O concerto ofrecerase en directo este sábado a partir das 21.00 horas a través do canal dixital Guimaralia Te Ve, que pode seguirse a través das contas do Concello en Facebook e YouTube. O músico interpretará temas da súa discografía e algúns temas inéditos propios e poemas musicados de diversos autores galegos, entre eles Olga Novo, natural da Pobra do Brollón. Previamente, en Guimaralia Te Ve poderá verse desde este venres unha entrevista co intérprete.

No ciclo «Cos pés na casa» actuaron previamente os músicos Alexandre González, Benxamín Otero, Laura LaMontagne e Pico Amperio, e Xoán Curiel.