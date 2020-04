Guimaralia Te Ve, más de un mes de emisiones diarias

0

22/04/2020

El pasado 18 de marzo comenzaron las emisiones de Guimaralia Te Ve, un canal de televisión digital creado por el Ayuntamiento de A Pobra do Brollón con el objetivo de acompañar y apoyar a los vecinos durante el período de confinamiento. Desde entonces, el canal ha emitido su programación de manera diaria a través de la cuenta municipal de Facebook y del portal YouTube con una sola interrupción. Fue el 10 de abril, con motivo del «apagón cultural» convocado para exigir más apoyos para el sector de la cultura frente a la crisis. «Tiñamos programado un concerto en directo para ese día, pero non nos pareceu oportuno e aprazámolo para o día seguinte», explica Xosé Gago, técnico municipal de cultura y presentador de las emisiones.

Desde su aparición, Guimaralia Te Ve ha ido ofreciendo unos contenidos lo más variados posible dentro de la escasez de medios con que cuenta. En su programación figuran desde conciertos en directo hasta recetas de cocina, pasando por funciones de teatro -grabadas previamente en vídeo-, consejos prácticos sobre agricultura o sobre el manejo de las motosierras e informaciones municipales relativas a las medidas de prevención y lucha contra la pandemia. «Non poderíamos facer isto sen a axuda de moita xente que colabora connosco enviando os seus propios vídeos e outras propostas», señala Gago. «Participan veciños do concello, xente oriunda da Pobra do Brollón que reside fóra e outras persoas que non son de aquí nin viven aquí pero que teñen un vínculo co municipio por diferentes razóns», añade.

Música en directo

Uno de los aspectos más complicados en la gestión de este canal digital, apuntan por otra parte los responsables, consiste en la organización de los conciertos en directo que se ofrecen los fines de semana, en los que diferentes músicos actúan desde sus casas. Para la selección de los artistas debe cumplirse una serie de criterios, además de que dispongan de una buena conexión y de que estén pasando el confinamiento con sus instrumentos. «Buscamos xente que ademais de tocar e cantar ben saiba explicarse e falar ao público, para que se poida soster unha emisión de corenta ou cincuenta minutos duna forma amena», dice Gago.

Algunos de los artistas que participan en estas emisiones habían sido contactados previamente por el Ayuntamiento para participar en los conciertos que se iban a programar para este año y que por ahora no se podrán celebrar. «Tamén nos estamos aproveitando moito da tradición musical e cultural que deixou no municipio a desaparecida asociación Samoeiro», apunta por otra parte el técnico cultural.

Las emisiones de Guimaralia Te Ve son presentadas por el propio Xosé Gago desde su domicilio. En la preparación de los programas y la edición de los vídeos desempeña un importante papel Úrsula Neilson, responsable de comunicación del Ayuntamiento. «Cando comezamos non sabíamos se seríamos capaces de ofrecer emisións diarias durante tanto tempo, pero agora estamos dispostos a cubrir toda a corentena», afirma Gago.