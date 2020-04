La crisis sanitaria también afecta a la «familia» medieval de Atilano

Las excavac iones que se realizan desde hace años en el cementerio medieval del castro de Cereixa no podrán reanudarse este verano, en contra de lo que estaba previsto

La Voz de Galicia

monforte / la voz 19/04/2020

La epidemia de coronavirus plantea graves obstáculos para la continuidad del proyecto arqueológico que de desarrolla desde hace años en el castro de San Lourenzo de Cereixa -en el municipio de A Pobra do Brollón-, donde se descubrió el cementerio medieval que se hizo conocido a finales del 2017 por albergar los restos de un individuo al que se dio el nombre de Atilano, el esqueleto mejor conservado entre los hallados hasta ese momento en la necrópolis. La próxima campaña de excavaciones en este yacimiento estaba prevista para agosto, pero en la situación actual -a juicio de los los responsables- lo que parece más probable es que no se pueda llevar a cabo en esas fechas. No obstante, pese al confinamiento, siguen realizándose diversos trabajos relacionados con este proyecto.

La asociación vecinal de la parroquia de Cereixa -que promueve este proyecto con el apoyo del Ayuntamiento- ya tenía concedida una subvención de 15.000 euros, comprometida por la Diputación, para financiar las próximas actuaciones. «Aínda non se sabe se se poderán recibir eses fondos ou se os destinarán a outras iniciativas máis urxentes para facer fronte á crise sanitaria», explica el arqueólogo Xurxo Ayán, director técnico de las excavaciones. «Pero mesmo no caso de que se reciba finalmente esa axuda, non se podería contar este verán cun campo internacional de traballo para realizar as escavacións, como se fixo nos últimos anos en colaboración coa Xunta», agrega. La perspectiva más optimista en el caso de que se puedan efectuar nuevas excavaciones este año, dice Ayán por otro lado, sería la de iniciar los trabajos hacia octubre o noviembre.

Análisis pendientes

La crisis sanitaria ha detenido por otra parte los análisis de laboratorio de los restos de otros nueve individuos descubiertos en las últimas excavaciones realizadas en el cementerio medieva del castro de Cereixa, durante el verano del 2019. Una parte de esos restos fue trasladada a Alemania por el bioarqueólogo Patxi Pérez Ramallo, a quien corresponde llevar a cabo esa parte de la investigación. Entre otros aspectos, está previsto realizar con estos huesos una datación por carbono 14 para intentar determinar con la mayor precisión posible la antigüedad de los enterramientos. Los investigadores conceden un especial interés a estos análisis -algunos de ellos ya fueron realizados con anterioridad sobre los restos de Atilano-, ya que pueden proporcionar datos de gran valor sobre las comunidades rurales de la Edad Media gallega en lo que respecta a cuestiones como la dieta alimentaria, el estado de salud, el nivel de vida y la herencia genética, entre otras.

Otra iniciativa paralizada en la parroquia de Vilachá

El del castro de Cereixa no es el único proyecto arqueológico que se ha visto paralizado por la crisis sanitaria en el municipio de A Pobra do Brollón. En la parroquia de Vilachá de Salvadur está en marcha otra iniciativa -impulsada por la asociación de vecinos de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento- que tiene el objetivo de encontrar rastros materiales de un monasterio que existió en la Edad Media a orillas del Sil y de descubrir indicios de los orígenes históricos de la viticultura en esta parte de la Ribeira Sacra.

Dentro de este proyecto estaba programada para mayo una nueva campaña de excavaciones en el lugar conocido como Os Conventos, donde con anterioridad se descubrió un singular enterramiento humano que fue datado en torno al siglo X. Para financiar esta actuación se solicitó en su momento una subvención a la Consellería de Cultura, pero los responsables del proyecto descartan que se pueda realizar en las fechas previstas inicialmente. «En principio, as escavacións arqueolóxicas poderíanse realizar cumprindo as medidas necesarias de distanciamento e prevención, pero non sabemos se os fondos que se ían destinar a este proxecto van estar dispoñibles, o que parece moi pouco probable», señala Xurxo Ayán.

Para este período tamén estaba previsto realizar en el municipio una serie de actividades divulgativas sobre las excavaciones de Vilachá. «Pero non ten sentido facer actos de divulgación nun momento en que non pode haber púbico», dice Ayán.

Un libro de divulgación que se está elaborando durante el confinamiento

Dado que a corto plazo no está previsto que se puedan realizar investigaciones sobre el terreno y análisis de laboratorio, el proyecto arqueológico del castro de Cereixa -según explica Xurxo Ayán- se limita actualmente a trabajos de gabinete y de divulgación a través de Internet. Por una parte, se ha terminado la preparación de una memoria técnica sobre la última campaña de excavaciones en el yacimiento del castro de San Lourenzo, un documento necesario para solicitar nuevas subvenciones. Por otro lado, Ayán está aprovechando el confinamiento para redactar un libro divulgativo que resume todas las investigaciones realizadas durante los últimos años en este yacimiento. La obra estará concluida antes de que acabe el año, pero se desconoce cuándo se podrá publicar. «A edición deste libro é unha das iniciativas que estaba previsto financiar coa subvención da Deputación, así que non se sabe se se poderá contar con esa axuda», dice.

El libro en preparación, señala por otra parte Ayán, llevará el título de Memorias dun castro galego y no describirá las investigaciones del yacimiento de Cereixa desde un punto de vista técnico. «Pretende ser unha obra de divulgación accesible ao público en xeral e non falará só de arqueoloxía, senón tamén das relacións que mantiveron ao long dos tempos os veciños de Cereixa co castro de San Lourenzo», apunta a este respecto el arqueólogo.

Publicaciones en Internet

Por otro lado, la cuenta de Facebook dedicada a este proyecto arqueológico está publicando actualmente una serie de informaciones breves sobre los diferentes hallazgos realizados en el yacimiento durante los últimos años. «Estas publicacións estanse renovando case a diario e repasan os resultados das campañas de escavacións que se foron facendo no castro durante todo este tempo», dice Ayán.

Estas publicaciones no solo abordan el estudio del cementerio medieval y la antigua capilla que se desenterraron en el recinto del castro, sino también otros hallazgos menos conocidos. Es el caso de un conjunto de pequeñas piezas perforadas de pizarra cuyo posible uso es todavía desconocido para los investigadores, quienes apuntan que podrían ser colgantes ornamentales o amuletos.