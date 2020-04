Registran en Quiroga y A Pobra do Brollón los primeros casos de contagio

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 04/04/2020 18:12 h

Los gobiernos locales de Quiroga y A Pobra do Brollón han tenido conocimiento de sendos casos de positivos por coronavirus en cada uno de estos municipios. En Quiroga, el alcalde Julio Álvarez dice que solo ha podido saber que en el municipio hay una persona contagiada, aunque no muestra los síntomas de la enfermedad. «No tengo más información y ni siquiera sé si el afectado es hombre o mujer o si es un residente en el municipio o bien alguien de fuera», explica el regidor.

En A Pobra do Brollón, el alcalde José Luis Maceda ha tenido conocimiento de un caso de contagio en una persona joven que ahora está pasando la cuarentena en su casa junto con sus familiares. «Trátase dun caso leve e seino porque mo comunicou persoalmente esa mesma familia, que é a única forma de sabelo, porque aos concellos non se lles comunican os positivos que se rexistran nos seus territorios», señala. «Penso que os concellos deberían recibir máis información, sempre respectando as leis de protección de datos e sen dar os nomes dos afectados, polo menos para saber en que situación nos desenvolvemos», añade.

Atajar los rumores

Maceda considera que los gobiernos municipales deberían tener acceso a esa información, por un lado, para poder desarrollar con más eficacia las tareas de prevención. «E por outro lado, tamén deberíamos saber cantos casos están rexistrados nos nosos municipios para contar con información veraz e impedir que se propaguen os rumores, que están circulando moito polas redes sociais», señala. El alcalde apunta a este respecto que un vecino le comentó ayer por la mañana que había oído decir que el municipio hay «catro ou cinco casos confirmados» de contagio por coronavirus. «O que lle respondín foi que eu non coñezo máis que un caso, pero os outros non sei se son reais ou non, porque só podo sabelo se me informan as propias familias afectadas», agrega.

Según José Luis Maceda, este parecer es compartido por otros regidores municipales. «Polo que eu sei, hai bastantes alcaldes que tamén están descontentos pola falta de información que hai nos concellos, aínda que non todos o din en público», comenta.

Desinfección de las vías públicas en 121 núcleos de población

Tanto en Quiroga como en A Pobra do Brollón han seguido desarrollándose durante los últimos días las operaciones periódicas de limpieza y desinfección de las vías públicas. En el primero de estos municipios, la tarea se realiza desde el pasado día 23 con la ayuda de un tractor provisto de un pulverizador industrial que esparce un preparado desinfectante. «Esta labor se ha extendido a todas las parroquias y todos los núcleos de población del municipio, que son en total 121», explica el alcalde Julio Álvarez. «Es mucho trabajo, pero se pudo hacer en una semana porque el vehículo es bastante rápido y estas tareas no requieren detenerse mucho tiempo en cada lugar».

Por otro lado, la residencia de mayores de Quiroga recibió esta semana un lote de equipos de protección contra posibles contagios que fue proporcionado por la Xunta. La remesa se compone de 1.300 mascarillas quirúrgicas, veinticinco mascarillas FFP2, ochocientos guantes, nueve pantallas protectoras, dieciséis botes de gel desinfectante, seis garrafas de desinfectante, veintidós batas de plástico, veintidós mandilones de plástico y siete pantallas de protección ocular.

En A Pobra do Brollón se espera recibir este domingo materiales de protección que son proporcionados a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias. «Hai bastantes problemas para conseguir estes equipos», dice a este respecto el alcalde, quien señala asimismo que el servicio municipal de ayuda a domicilio se ha limitado al máximo para reducir el riesgo de contagios.