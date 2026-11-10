Muere en Monforte una octogenaria atropellada por un vehículo que realizaba una maniobra

Barrio de San Xillao de Tor, parroquia de la que era la fallecida CARLOS RUEDA

Una mujer de avanzada edad murió este martes en Monforte al ser alcanzada accidentalmente por un vehículo que realizaba en ese momento una maniobra. La fallecida, una octogenaria con domicilio en el lugar de As Barredas, en la parroquia de San Xillao de Tor, quedó atrapada bajo el coche que la alcanzó. El suceso se produjo pasadas las seis y media de la tarde en una pista que enlaza con la antigua carretera LU-617, entre Monforte y Escairón, la capitalidad del vecino municipio de O Saviñao.

Según informa el 112, fue una vecina a la que pidieron ayuda tras el accidente la que llamó para alertar de lo sucedido. Desde el centro de Emerxencias de Galicia solicitaron la presencia de los bomberos del parque comarcal de Monforte y de los profesionales de urgencias sanitarias del 061. También se desplazó al lugar en el que se produjo el percance mortal, una pista que conduce a la parroquia monfortina de Moreda, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Desde el 112 indicaron que el equipo médico desplazado en el lugar de los hechos nada pudo hacer por salvar la vida de la mujer. El equipo de bomberos prestó su ayuda para poder acceder a la víctima.

Por otra parte, el 112 requirió la presencia de los servicios sanitarios por otro accidente registrado en torno a las tres de la tarde también en el municipio de O Saviñao. En ese caso fue un particular el que alertó de que un ciclista no se encontraba bien después de haber sufrido una caída en una carretera próxima a Escairón. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, ya no se encontraba en el lugar del percance.