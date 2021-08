Caballero evita pronunciarse sobre la tormenta desatada por su número dos en el PSdeG

Gonzalo Caballero, a la izquierda, junto a José Tomé, en su visita a Monforte

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, visitó Monforte para debatir con el alcalde y presidente de la Diputación, José Tomé, «unha axenda de reactivación que conte con Lugo». Las conclusiones del encuentro quedarán reflejadas en la ponencia que será debatida en el congreso de los socialistas gallegos y en la que la actual dirección quiere recoger «o que lle preocupa aos galegos e galegas». Caballero insistió en esa prioridad en respuesta a las preguntas sobre las criticas de su número dos, el secretario de Organización José Antonio Quiroga, a José Ramón Gómez Besteiro y al alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

«O meu compromiso e a miña paixón é Galicia, dar resposta aos problemas dos galegos e galegas», declaró este miércoles Gonzalo Caballero, escoltado por Tomé, en la capital de la Ribeira Sacra. En un artículo de opinión publicado dos días antes, Quiroga había vinculado a Besteiro y Formoso con un «pulso soterrado» para descabalgar al líder de los socialistas gallegos y devolver las «rancias baronías» del pasado al partido.

El secretario del PSdeG evitó hablar de las acusaciones de su número dos sobre las maniobras por parte de algunos dirigentes para propiciar un relevo en el congreso previsto para finales de otoño. Tampoco quiso pronunciarse sobre la respuesta que recibió Quiroga por parte del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que en las redes sociales tildó de «desafortunadas» sus palabras. Esta valoración fue suscrita en las últimas horas por destacadas voces del partido, pero Caballero esquivó la polémica durante su estancia en Monforte. «Os socialistas estamos traballando desde as institucións para dar a mellor resposta aos problemas de Galicia», fue su reiterado mensaje.

Gonzalo Caballero estuvo acompañado en su comparecencia ante los medios de comunicación por el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo. Tomé manifestó que todavía no había tenido ocasión de leer el artículo y dejó caer ante los periodistas en tono distendido que no presentará su candidatura en el próximo congreso del PSdeG. «Calquera debate é lexítimo dentro do respecto entre compañeiros», añadió en referencia a la polémica suscitada por el artículo suscrito por José Antonio Quiroga.