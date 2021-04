Buscan una residencia apropiada para las dos mujeres que vivían recluidas en casa

0

11/04/2021

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Chantada buscan un alojamiento con garantías para las dos mujeres de esta localidad hospitalizadas este sábado después de ser rescatadas de su casa. Las dos, madre e hija, siguen ingresadas por ahora en el Hospital Público de Monforte. Bomberos y Policía Local las sacaron ayer de su domicilio, después de que los vecinos diesen la voz de alarma, preocupados porque hacía tiempo que no las veían.

Los servicios sociales del Ayuntamiento llevaban días intentando contactar con ellas, pero como no abrían la puerta recurrieron al juzgado para obtener un permiso para entrar por la fuerza. La jueza firmó el viernes esa autorización, ante las evidencias de que las dos mujeres pudiesen haber sufrido algún problema serio, y la Policía Local entró en la casa a media tarde, después de que los bomberos forzasen una ventana para abrirles la puerta a los agentes. Dentro estaban las dos mujeres, acostadas en sus camas y en malas condiciones higiénicas. Atendidas allí mismo por personal sanitario, un médico ordenó su traslado al hospital de Monforte. El estado en que se encontraban ellas y la vivienda hace pensar que no son capaces de cuidar de sí mismas.

El Ayuntamiento está siguiendo el caso a través de sus servicios sociales y de forma coordinada con el juzgado local. La concejala de Servizos Sociais, Cándida Carnero, confirmaba este sábado que están buscando un lugar en el que madre e hija puedan vivir correctamente atendidas. «Imos actuar -explica Cándida Carnero- para que as dúas teñan un sitio no que estar en condicións dignas». Ese sitio, añade, no puede ser la casa en la que vivían hasta ahora.

Las dos mujeres tienen 90 y 48 años, respectivamente. Residían juntas en el número 39 de la avenida de Lugo, una vivienda unifamiliar de planta baja y piso superior. El marido de la mujer mayor y padre de la más joven, que es hija única, murió hace años, y desde entonces vivían ellas dos solas. Hace mucho tiempo, puede que incluso años, que la madre no sale a la calle.

Dos semanas sin verla

La hija está a tratamiento por problemas psicológicos, pero era la que se encargaba de hacer la compra y de las demás gestiones domésticas. Los que las conocen se alarmaron cuando dejaron de verla también a ella. Según el testimonio de personas que las tratan, la hija debió dejar de salir a la calle hace aproximadamente dos semanas.

Los servicios sociales del Ayuntamiento trabajan para encontrarles plaza en algún centro especializado, que podría ser la residencia para personas mayores de Chantada. En el Ayuntamiento van a intentar que las dos puedan seguir juntas. «Levan toda a vida xuntas e ten sentido que sigan así, pero non na súa casa, senón nun sitio no que coiden delas», argumenta Cándida Carnero.

En Chantada no vive ningún familiar cercano de las dos mujeres. El Ayuntamiento localizó esta semana a un sobrino de la mujer mayor, pero vive fuera de este municipio.