El PP pide cuentas a Ábalos por excluir las variantes de Os Peares y Rubián

La Voz de Galicia luis diaz

monforte / la voz 20/03/2021 13:14 h

Nuevo paso en la ofensiva política del PP por la ausencia de las variantes de Os Peares y Rubián en el plan de Transportes para la modernización de la línea ferroviaria entre Ourense y Lugo. El grupo popular del Congreso solicitó la comparecencia del ministro José Luis Ábalos y de la presidenta del ADIF, la lucense Isabel Pardo de Vera, para que expliquen los motivos de esa exclusión.

Diputados y senadores del PP por ambas provincias anunciaron este sábado en Monforte de Lemos la iniciativa. Según su criterio, sin las dos variantes que no entran en los planes más inmediatos del Gobierno este trayecto no dispondrá de la anunciada vía de altas prestaciones.

«Este traxecto non ía ter alta velocidade, pero si unha vía de altas prestacións para a que esas dúas variantes resultan imprescindibles», señaló el diputado por Ourense Celso Delgado, que ejerció de portavoz de sus compañeros en una rueda de prensa en los andenes de la estación monfortina de ferrocarril.

Las obras que no prevé realizar el ADIF en Os Peares y Rubián, según destaca el PP, reducirían en 23 minutos el viaje en tren entre Ourense y Lugo, cuya duración no baja actualmente de la hora y media. Delgado hizo hincapié en que la construcción de estas dos variantes ferroviarias «permitiría aos lucenses aproveitar a conexión do AVE en Ourense e viaxar a Madrid en pouco máis de tres horas e cuarto».

La comparecencia de los diputados y senadores del PP, a la que se sumaron las parlamentarias autonómicas, Elena Candia y Raquel Arias, fue una respuesta al acto del pasado 12 de marzo en Monforte en el que la responsable del ADIF y el secretario general de Infraestructuras, el también lucense Sergio Vázquez Torrón, anunciaron la inversión de 546 millones hasta el 2023 en la modernización de la vía en los 117 kilómetros que separan las estaciones ferroviarias de Ourense y Lugo.

El paquete de inversiones no incluye las variantes de Os Peares y Rubián y el PP confía en que la solicitud de comparecencia que registró este jueves en el Congreso sirva para que el Gobierno «rectifique». Delgado se mostró muy crítico con la actitud de Isabel Pardo de Vera, a la que acusó de «poñerse a camiseta do Partido Socialista» tras acceder a la presidencia del ADIF.

El diputado por Ourense dijo que los anuncios realizados en Monforte por Pardo de Vera y el secretario de Infraestructuras no fueron más que una réplica que la presentación de las mejoras en la línea Ourense-Lugo que hizo en esta última ciudad en mayo del 2018 el entonces ministro Íñigo de la Serna. Pero entonces, señaló Delgado, las obras «contaban cun orzamento de máis de 1.000 millóns, agora reducido a 550».

Los populares ya se habían interesado el pasado mes de febrero, a través de otra iniciativa parlamentaria, por los planes del Gobierno para la ejecución de las variantes de Os Peares y Rubián. Las explicaciones que obtuvieron, según denuncian, «foron evasivas e respostas sen concreción sobre o momento administrativo destes proxectos e as datas que se manexan para a súa licitación». El PP cree por ello que hay razones para pensar que el Gobierno tiene intención de «abandonar ou aparcar sen data definida a súa execución».

En la rueda de prensa celebrada en la estación de Monforte estuvieron presentes el senador del PP y alcalde de Chantada, Manuel Varela, y la portavoz local del PP, Katy Varela.