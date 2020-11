La Xunta constituye la comisión interdepartamental de la Ribeira Sacra

0

15/11/2020 12:37 h

En el curso de los últimos días, la Xunta ha constituido la comisión interdepartamental de la Ribeira Sacra, un organismo que se encargará de coordinar las actuaciones relacionadas con el paisaje cultural de este territorio y reforzar su candidatura a patrimonio de la humanidad. La creación de este órgano fue aprobada el pasado julio por el Consello da Xunta y formalizada el 4 de agosto con su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

En la comisión, según indican desde el Gobierno gallego, están implicadas «sete consellerías que, no seu conxunto, están investindo 34 millóns de euros neste territorio a través dun plan específico». En el nuevo organismo participan la vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, la vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, y las consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade, Cultura, Educación e Universidade y Medio Rural. Por otro lado, están convidados a participar en esta comisión otros organismos y entidades locales, como los ayuntamientos, las diputaciones, los obispados, las asociaciones y el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra.

Según la Xunta, la comisión interdepartamental «suporá un antes e un despois para este territorio» y tendrá el objetivo de coordinar y fomentar las acciones del Gobierno gallego relacionadas con el paisaje cultural de la Ribeira Sacra y fijar las estrategias, planes y políticas tendentes a proteger, conservar, investigar y difundir los valores que lo caracterizan. También estarán entre sus funciones —añaden desde la Xunta— las de «habilitar as medidas necesarias para desenvolver a aplicar a normativa vixente en relación coa Ribeira Sacra» y «elaborar propostas vinculadas coa situación e as potencialidades da Ribeira Sacra como paisaxe cultural». Asimismo, la comisión se encargará de realizar evaluaciones periódicas de la situación del territorio y «acometer calquera outra competencia e función relacionada co seu ámbito de actuación», así como todas las que le pueda encomendar el Consello da Xunta y las que le deleguen los órganos competentes en esta materia.

La constitución del nuevo organismo, indican por otro lado desde el Gobierno gallego, coincide con el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra este lunes.