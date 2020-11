La Diputación aporta 100.000 euros para renovar la cubierta del multiusos de Monforte

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 14/11/2020 20:53 h

El presidente de la Diputación, José Tomé, y la teniente de alcalde de Monforte de Lemos, Gloria Prada, firmaron un convenio de colaboración entre ambas entidades mediante el que el organismo provincial aportará 100.000 euros para ayudar a financiar las obras de renovación del edificio multiusos municipal. La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto asciende a 255.812 euros y el Ayuntamiento aportará los 155.812 euros restantes.

La aportación de la Diputación a este proyecto, según indicó Tomé, «responde ao compromiso firme e claro do Goberno provincial coa cooperación cos 67 concellos da provincia, de todas as cores políticas, para mellorar os servizos e as infraestruturas públicas dos veciños e veciñas, aumentando así a igualdade de oportunidades e a calidade de vida e favorecendo ao mesmo tempo o equilibrio territorial e o desenvolvemento económico».

La intervención, señalan por otro lado desde la Diputación, tiene el objetivo de corregir una deficiencia constructivas que se puso de manifiesto desde la construcción del edificio, hace más de veinte años. El inmueble -añaden- fue construido con un techo plano, inadecuado para zonas lluviosas, y la placa de la techumbre está recubierta con un material aislante y una gravilla que permiten filtraciones de agua. Antes estos problemas, tras consultar con varios técnicos, el gobierno local optó por dotar el edificio de unas cubiertas inclinadas que se extenderán por encima de los muros perimetrales del inmueble, formando un alero con canalón visto en aluminio, a excepción de una terraza en la que el desagüe irá por dentro de los muros con un canalón oculto.

Los responsables municipales señalan que la nueva cubierta fue diseñada para resistir los efectos del viento y la lluvia y asegurar una correcta impermeabilización y evacuación de aguas. Asimismo, se pretende mejorar el acondicionamiento acústico del edificio -ya que cuando llueve se nota en el interior el ruido del agua sobre el tejado- y su aislamiento térmico, según las normas actuales de ahorro energético para estas construcciones. El inmueble será además repintado con pintura acrílica resistente a la intemperie.

El edificio acogerá el 22 un concierto de Milladoiro para el que se sortearán treinta entradas

El auditorio del multiusos de Monforte acogerá el próximo día 22 un concierto del veterano grupo musical Milladoiro organizado por el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación y encuadrado en el programa del Xacobeo 2021. La formación presentará su nuevo disco, Atlántico.

Debido a las actuales normas de seguridad sanitaria, el aforo del local estará limitado a treinta personas. Las entradas serán gratuitas, pero el Ayuntamiento las sorteará entre las personas que soliciten asistir al concierto, los que se puede hacer llamando al teléfono 982 402 501 o escribiendo al correo cultura@concellodemonforte.com entre los días 16 y 18. Los solicitantes deben indicar el nombre y el teléfono de la persona que desea asistir a la actuación. El sorteo se efectuará el día 19. Por otro lado, el concierto será grabado y emitido posteriormente a través de la página web municipal