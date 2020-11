Nuevos premios extraordinarios para estudiantes del Lama das Quendas

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 11/11/2020 19:03 h

Una alumna y un alumno del instituto Lama das Quendas de Chantada figuran entre los premios extraordinarios concedidos por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a los estudiantes que hayan obtenido las mejoras notas durante el pasado año académico 2019-2020. Según indica la dirección del centro educativo, una vez publicadas las calificaciones definitivas de los 665 candidatos que se presentaron en los centros educativos de toda Galicia, se decidió otorgar a la alumna de bachillerato Paula Constanza Fernández Cervelo uno de los veinte premios extraordinarios que se conceden en este nivel. Esta alumna obtuvo la sexta mejor nota de toda la comunidad.

Por otro lado -añaden desde el instituto-, el alumno Aram Reza Mirabeidini Álvarez está provisionalmente entre los veinte candidatos para recibir los premios extraordinarios de la ESO.

Galardones anteriores

Los responsables del instituto chantadino apuntan asimismo que otros cuatro estudiantes del centro han recibido premios extraordinarios al rendimiento académico durante los últimos once años. En la categoría de bachillerato, el alumno Andrés Vázquez Figueiras obtuvo un galardón en el curso 2009-2010. Posteriormente, en el curso 2012-2013 fue premiado Diego Fernández Prado, quien obtuvo la mejor nota de Galicia. Asimismo, en el curso 2014-2015 fue galardonado Adrián Maceda Fernández, que consiguió la tercera mejor nota de la comunidad. Por otra parte, Andrés Vázquez García recibió en el curso 2016-2017 un premio extraordinario de ESO.

El director del Lama das Quendas, Javier Conde, se manifestó «moi satisfeito e orgulloso de que o alumnado do centro obteña estes premios, xa que indirectamente tamén é un premio para o traballo realizado polo profesorado do instituto e un indicador do bo funcionamento do centro».

La obtención de estos premios a la excelencia académica -añadió Javier Conde por otras parte- «gaña maior importancia na actual situación de pandemia», ya que durante el último curso, a raíz de la declaración del anterior estado de alarma sanitaria, «as clases foron suspendidas desde mediados de marzo e todo o profesorado do centro tivo que traballar para poder adaptarse á nova situación de docencia non presencial».