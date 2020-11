Un otoño que estalla en colores en el sur lucense a pesar de la pandemia

Bosque autóctono en los alrededores de la aldea de Visuña (Folgoso do Courel)

El meandro del Miño en O Cabo do Mundo, desde las viñas de Adegas Moure en A Cova. A este lado es O Saviñao, al otro Chantada

Puente sobre el río Ferreirós, en el municipio de Folgoso do Courel

Cementerio de Ferramulín, en el municipio de Folgoso do Courel

Otro aspecto del río Ferreirós, en el municipio de Folgoso do Courel

Una vista de la aldea de Visuña en el municipio de Folgoso do Courel

Río Ferreirós, en el municipio de Folgoso do Courel

Carretera de Ferrería Vella a Mercurín, en Folgoso do Courel

Paisaje de montaña en la parroquia de Visuña, en el municipio de Folgoso do Courel

Paisaje de Val das Mouras, en Folgoso do Courel

Formaciones cársticas en el Val das Mouras, en el municipio de Folgoso do Courel

Una presa en el río Lóuzara, entre los municipios de Folgoso do Courel, O Incio y Samos

Aldea de Ferreirós de Arriba, en el municipio de Folgoso do Courel

Aldea de Ferreirós de Arriba, en el municipio de Folgoso do Courel

Cartel del geoparque Montañas do Courel en uno de los miradores de la Devesa da Rogueira

Viñedos en la parroquia de Doade (Sober), en torno al mirador de Pena do Castelo

Una vista del cañón del Sil desde el mirador de Penas de Matacás (municipio de Castro Caldelas). En la orilla opuesta, embarcadero de Ponte do Sil, en el municipio de Monforte

Otro aspecto del meandro del Miño en el Cabo do Mundo, entre los municipios de O Saviñao (en primer término) y Chantada, en la orilla opuesta del Miño

El meandro del Miño en torno al promontorio del Cabo do Mundo —en Chantada— visto desde los viñedos de la parroquia de A Cova, en O Saviña

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 09/11/2020 19:32 h

El nuevo estado de alarma sanitaria y los cierres perimetrales de numerosas poblaciones impedirán que mucha gente pueda disfrutar este año de los paisajes de otoño de la Ribeira Sacra y la sierra de O Courel. Todo indica que en lo que queda de temporada, este privilegio prácticamente solo estará al alcance de los vecinos de estos mismos municipios y quizá también de los de algunas otras áreas próximas donde los desplazamientos no se vean muy limitados por las normas vigentes. Las fotografías que acompañan estas líneas, tomadas durante los últimos días en diversas partes del sur lucense, son una muestra del esplendor paisajístico que se despliega en estos territorios durante la presente estación. Hay que esperar que en el otoño del 2021 la situación sea muy diferente de la que se está dando en la actualidad y que para entonces sean muchos más los visitantes que puedan apreciar en persona todo lo que ofrecer estas tierras y no solamente a través de fotografías o de imágenes de vídeo. Para no olvidarlo, aquí se ofrece un recordatorio de la espectacular explosión de tonalidades que se puede contemplar estos días en las riberas del Miño y del Sil y en los bosques y las montañas de O Courel.