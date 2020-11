Esperta Monforte dice que Tomé imita a Díaz Ayuso al sugerir intencionalidad política en el cierre

0

09/11/2020 16:58 h

Esperta Monforte rechaza las declaraciones del alcalde a raíz del cierre perimetral de este municipio en las que sugiere que la decisión de la Xunta «responde a cuestións políticas e non sanitarias». Esta formación sostiene que el alcalde debería velar por el cumplimiento de las medidas decretadas por el Gobierno gallego «e non criticar o contido dos controis sanitarios, posto que non é o momento de facelo».

«Parece querer asemellarse con esta actitude á presidentas da Comunidade de Madrid, cando acusou hai dúas semanas ao goberno de Pedro Sánchez de empregar criterios políticos tras decretar o confinamento de Madrid», señala Esperta Monforte. Este partido reclama al alcalde más vigilancia frente al botellón y medidas para compensar la las perdidas de la hostelería, en vez de «confrontacións políticas que en nada benefician aos monfortinos».