«Teníamos que haber hecho un confinamiento duro en octubre»

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 08/11/2020 14:13 h

José López Castro es el coordinador de medicina interna en el Hospital Público de Monforte. Por su especialidad médica y su puesto, le toca seguir de cerca la evolución de la pandemia de coronavirus en el área de influencia de este centro sanitario. Castro es partidario de medidas contundentes para atajar el avance del covid-19 y cree que las últimas restricciones llegan tarde.

-¿Qué le parecen las medidas que están tomando las autoridades?

-Desde un punto de vista técnico, no hay ninguna duda, debía haber empezado un confinamiento domiciliario en torno al 10 o al 12 de octubre. Otros países de Europa están confinando a la gente con tasas de incidencia acumulada que nosotros teníamos a principios de septiembre. Y la epidemiología es igual en Rusia, España o Madagascar. Teníamos que hacer hecho un confinamiento domiciliario, no sé si que el de marzo, quizás como el del abril, cuando se empezaba a abrir la mano.

-En Galicia se están cerrando municipios. Monforte está cerrado desde este sábado.

-Es una medida un poco absurda, porque cierras las ciudades y antes de que se haga efectivo todo el que quiere se marcha a la aldea, con lo cual te llevas el virus a la aldea. La medida es buena para las ciudades para mala para el medio rural. Los de Monforte pudieron irse a Ferreira o a Pobra do Brollón. No me gusta esa medida, pienso que llega tarde.

-¿En el caso de Monforte el confinamiento debería ser domiciliario?

-En general, debería aplicarse un confinamiento domiciliario. Esta semana dimos altas y en el hospital de Monforte quedan solo tres pacientes con covid-19, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Si aumenta la incidencia, eso se acaba notando en el hospital. No es instantáneo, tarda un tiempo, pero en diez o doce días tendremos que atender los casos graves de quienes se contagian en este momento. Que haya solo tres ingresados no debe tranquilizar a la población. Con esta incidencia, tendremos más hospitalizaciones.

-¿Cuál le parece que puede ser el peor momento?

-Si hubiésemos tenido un confinamiento duro en octubre, igual en diciembre se podría abrir un poco la mano. ¿El peor momento? No es posible predecirlo, pero yo creo que debemos estar preparados para finales de diciembre o principios de enero, cuando vengan los picos de gripe.