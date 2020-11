Pleno de victorias del Ribeira Sacra en las ligas gallegas

0

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 07/11/2020 18:39 h

La jornada liguera fue prolífica para el Ribeira Sacra, que hizo pleno. Los tres equipos que disputaron encuentros sumaron otras tantas victorias, demostrando que están en un óptimo momento de forma.

En la categoría infantil, el Ribeira Sacra se impuso con claridad por 3-0 (25-5, 25-18, 25-16) al Xuvenil de Teis. Las jóvenes promesas locales no dieron ninguna opción a la escuadra pontevedresa, que se mostró muy inferior.

En juveniles, el choque entre monfortinas y pontevedresas estuvo más igualado. Comenzaron ganando las jugadoras del Ribeira Sacra con un 25-22, pero se rehicieron bien las visitantes, que lograron empatar con un 16-25. A partir de ese momento, las locales se pusieron el mono de trabajo, doblegando así al Xuvenil de Teis con la victoria en el tercer y cuatro set por 25-17 y 25-19, respectivamente.

Más fácil lo tuvo el conjunto juvenil de Segunda División, que se deshizo del Xuvenil de Teis por 3-0 (25-15, 25-8, 25-15). Las monfortinas comenzaron muy concentradas, manteniendo un excelente nivel, que provocó que las pontevedresas no superaran los 15 puntos en ningún set.

El director deportivo del Ribeira Sacra, Manolo Martínez, se muestra satisfecho por el inicio liguero de los cuatro equipos -el cadete no pudo competir ayer, ya que el rival contaba con un positivo por covid-19-. «Esta é unha tempada de transición, posto que son varias as xogadoras que non veñen adestrar por medo a pandemia», señala Martínez.

El objetivo del club es que el primer equipo juvenil alcance la segunda plaza. La primera está casi imposible por el potencial que tiene el Emevé, un rival muy superior. «Os obxectivos para os outros tres conxuntos é a permanencia», concluye Manolo Martínez.

El club cuenta con Yoraxi Meleán, Layda Alvarado, Maite y Noelia como entrenadoras.