O grupo Momboi gravará un videoclip en escenarios da Ribeira Sacra

La Voz de Galicia

04/11/2020 12:55 h

O grupo musical compostelán Momboi gravará un videoclip en escenarios da Ribeira Sacra dentro dun proxecto denominado Música na Ribeira que forma parte do programa de accións culturais da Consellería de Cultura para o Xacobeo 2021. O proxecto comprende así mesmo dous concertos desta formación que se ofrecerán entre o venres e o sábado en Sober e Santiago. O primeiro deles terá lugar no salón de actos da centro sociocultural soberno a partir das 20.00 horas e o segundo, no Auditorio CEGAC a partir das 13.00 horas. As prazas serán limitadas e para asistir é necesario realizar unha reserva previa a través do correo electrónico info@festivalribeirasacra.com.

Na organización colabora a empresa que promove festival 17º Ribeira Sacra, no que ten participado esta formación. Segundo explican desde esta firma, o programa no que se inscribe esta iniciativa ten o obxectivo de promocionar as rutas xacobeas e a Ribeira Sacra, así como apoiar aos músicos galegos nunha época en que o sector atravesa serios problemas a causa das restricións causadas pola pandemia. O videoclip de Momboi, segundo as súas estimacións, estará terminado nun prazo de arredor de dúas semanas despois dos concertos que se ofrecerán en Sober e Santiago.