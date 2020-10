«Mis pinturas reflejan la impresión que me produce el paisaje urbano de Monforte»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

29/10/2020 20:05 h

El centro creativo del Campo de San Antonio acoge hasta el 27 de noviembre la primera exposición individual del joven pintor monfortino Miguel Tierra Rodríguez, formado en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

-¿Qué tienen en común las obras que muestra en esta exposición?

-Reúne una serie de trabajos que hice durante los últimos cuatro años, desde que acabé la carrera. Había participado en algunas pequeñas exposiciones colectivas, pero normalmente con una sola obra, y no tenía problema en mostrar mis pinturas en la facultad, pero tenía algo de reparo en exhibirlas en una exposición individual. En realidad es una parte del trabajo de los últimos años, porque en esta exposición no figuran las obras que hice inspirándome en la naturaleza y el paisaje rural.

-¿Estas pinturas son de temática urbana?

-Sí, porque aunque no son pinturas figurativas, sino que tienden al abstracto, reflejan la impresión que me producen los paisajes urbanos, sobre todo los de Monforte. Para mí, esta exposición es de pintura callejera. Me ha inspirado mucho el paisaje de la ciudad y también el arte urbano. Cuando era un alumno de ESO me llamaban mucho la atención los murales callejeros y le hice caso a una profesora que me dijo que los observase con atención, que era como tener un museo instalado en la calle. También me fijo mucho en la luminosidad de las distintas horas del día, en los aspectos que va tomando el paisaje urbano, y trato de traducir esas impresiones a través del color. Le doy mucha importancia al azul, el azul intenso de las últimas horas del día, aunque eso no se refleje mucho en estos cuadros.

-¿Qué técnica utiliza?

-Las pinturas que están reunidas en la exposición son acrílicos, que es el material con el que más he trabajado. Solía pintar al óleo cuando estaba en la facultad, pero el acrílico es diferente porque cuando los colores secan cobran unas tonalidades distintas de las que tienen cuando están frescos y me interesa jugar con esos efectos.

-Después de esta primera exposición, ¿tiene previsto presentar más?

-Esta experiencia me ha animado y querría mostrar también otras obras, sobre todo los paisajes de la naturaleza. Me gustaría presentar más exposiciones en Monforte y otros lugares.