El primer pacto por el paisaje echa a andar en la Ribeira Sacra

0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / la voz 28/10/2020 18:20 h

El monasterio de Santa Cristina, en el municipio ourensano de Parada de Sil, fue escenario este miércoles de la firma del primer pacto por el paisaje de la Ribeira Sacra. Representantes de la Xunta de Galicia, de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y del consorcio de turismo de la Ribeira Sacra suscribieron el correspondiente convenio de colaboración. El pacto tiene como objetivo proteger, gestionar y ordenar el paisaje de los veintiún municipios de las provincias de Lugo y Ourense que configuran este territorio, que el próximo año podría ver cumplido su objetivo de convertirse en patrimonio de la humanidad.

La inversión prevista con cargo a este convenio es de 550.000 euros, aportados en su totalidad por la Xunta, que estuvo representada en la firma por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Por parte del consorcio de turismo, participó en el acto su presidente, el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Las actuaciones que financiará el pacto permitirán, según destacaron, velar por los valores paisajísticos del paisaje de interés cultural que dibujan los cañones del Sil y el Miño.

El pacto por el paisaje es el primer documento de estas características que se pone en práctica en la Ribeira Sacra y el segundo de Galicia, después del de Cerdedo-Cotobade. El documento que se firmó en el monasterio de Santa Cristina recoge, entre otras actuaciones, «a realización de murais e esgrafiados, a delimitación de itinerarios de interese paisaxístico, a organización de eventos culturais e de ocio, así como a organización dunha mostra itinerante sobre esta zona que percorrerá toda Galicia». También está previsto que se destinen fondos para la mejora de núcleos de población con características arquitectónicas relevantes y para la delimitación de itinerarios de especial interés.

Ribera de San Fiz

Ángeles Vázquez dijo que además está prevista la puesta en práctica de un plan de acción por el paisaje, presupuestado en 150.000 euros, del que se beneficiarán los itinerarios Chantada-Ponte Nova dos Peares y Monforte-Santo Estevo e Ribas de Sil. La conselleira avanzó, por otro lado, que en noviembre arrancará el trámite ambiental de la ordenación de la ribera de San Fiz, en Chantada.

Esta última intervención, al igual que el pacto por el paisaje, forma parte del plan estratégico para la Ribeira Sacra, presupuestado en 3,5 millones de euros. Algunas de las iniciativas que contempla, indicó la conselleira , ya se pusieron en marcha. Otras van a tomar cuerpo en la antesala de las auditorías que realizará la Unesco a la candidatura a patrimonio de la humanidad.

Si se cumple el calendario previsto, antes de final de año se producirá una primera visita por parte de los técnicos e la Unesco, organismo que decidirá en el 2021 si accede a la solicitud de declaración formulada por el Gobierno español a instancias de la Xunta. «A candidatura decidirase no 2021 e estou segura de que vai polo bo camiño», señaló Ángeles Vázquez.

El PP dice que Ourense gana la partida a Monforte como referente turístico de la zona

El grupo municipal del PP considera que Ourense está «sacando la delantera a Monforte» como referente de la Ribeira Sacra. «La gente va a Ourense pensando que es la capitalidad de la Ribera Sacra», manifestó la portavoz de este partido, Katy Varela. En el último pleno abogó por la elaboración de un plan local de turismo sostenible adecuado a la situación sanitaria. «Se avecina un invierno muy duro y hace falta una estrategia a largo plazo para atraer a un turismo familiar que busca tranquilidad y seguridad», señaló esta concejala.

Un plan propio «complementario e leal» a las estrategias del consorcio de turismo sería positivo para Monforte, sostuvo por su parte el portavoz del BNG en la corporación, Emilio Sánchez, que en lo relativo a la competencia de Ourense cree que «hai quen se encarga de que pareza a capital da Ribeira Sacra». Sánchez sacó a relucir, en este sentido, la polémica avería que impidió dar imágenes televisivas del cañón del Sil en la etapa de la vuelta ciclista a España que salió de Monforte en el 2016.

Actos en otros lugares

El equipo de gobierno no tomó en consideración la iniciativa del PP. El portavoz del PSOE, Iván Torres, censuró a los populares que pretendan descargar sobre el Ayuntamiento competencias que corresponden a la Xunta, que según su criterio «lleva sistemáticamente fuera de Monforte todos los actos relacionados con la Ribeira Sacra». «Ourense non pode ser a capitalidade da Ribeira Sacra porque non forma parte desa comarca», subrayó el alcalde, José Tomé, en respuesta a la iniciativa presentada por el grupo municipal del PP.