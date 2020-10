Xornada formativa sobre castiñeiro de froito, este sábado en Sober

0

27/10/2020 20:19 h

Sober acolle este sábado unha xornada formativa sobre plantacións de castiñeiro de froito. Será no centro sociocultural, comezará ás cinco da tarde e ten una duración de catro horas.

Esta proposta formativa, que conta coa colaboración do Concello de Sober, está organizada pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), unha entidade pública dependente da Consellería do Medio Rural. A inscripción, que é de balde, formalízase a través da web da Consellería do Medio Rural. Unha vez cuberto o formulario, é preciso envialo ao enderezo: info@castanadegalicia.org

A xornada forma parte do Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro galego 2020, que están cofinanciadas ao 75% con fondos FEADER.