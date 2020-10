Monforte repara 20 años después los peores defectos del multiusos

0

El Ayuntamiento de Monforte invertirá algo más de 250.000 euros en la construcción de un nuevo tejado para el edificio multiusos. El inmueble que tiene el mayor auditorio municipal de Monforte y sirve de sede para el conservatorio y la escuela municipal de música, entre otros servicios, adolece de defectos de construcción que hasta ahora apenas habían sido subsanados. El alcalde José Tomé presentó ayer el proyecto, que será contratado de inmediato, pero se llevará a cabo durante el año que viene.

En la presentación de esta inversión, el alcalde monfortino explicó que más allá de opiniones estéticas «o deseño e a construción deste edificio, puxo de manifesto moitas carencias construtivas, tanto de carácter funcional, como estrutural, que se veñen arrastrando dende a súa propia construción”. El multiusos tiene un ascensor que nunca ha llegado a funcionar, la parte superior del anfiteatro no tiene sillas porque carece de inclinación y no es posible ver el escenario, carecía de acceso adaptado a personas con problemas de movilidad y, sobre todo, sufre desde hace tiempo un grave problema de filtraciones de agua de lluvia que provoca problema de humedades en diferentes puntos del inmueble.

Hasta ahora, la única actuación que había llevado a cabo el Ayuntamiento para tratar de solucionar alguna de estas deficiencias fue la construcción hace unos años de una rampa de acceso para personas que no pueden utilizar las escaleras que comunican las dos puertas principales con la calle. El Gobierno local interviene ahora sobre el mayor de esos problemas, el de las filtraciones. Los técnicos apuntan que el origen de esa entrada indeseada de agua es el diseño del tejado, construido en plano, sin inclinación, de forma que acumula el agua de lluvia en vez de facilitar su evacuación.

Para solucionar el problema de las filtraciones, el Ayuntamiento llevará a cabo un proyecto integral de mejora del tejado, que ocupa una superficie de 2.112 metros cuadrados. Tras consultar con diferentes técnicos, los responsables municipales llegaron a la conclusión de que la mejor solución es colocar una nueva cubierta con vertientes que eviten la acumulación de agua de lluvia en cualquier zona del techo y evacuarla del edificio con bajantes.

La reforma planeada propone cambiar la estructura del tejado para que todas las cubiertas estén inclinadas por encima de los muros perimetrales del edificio. El alcalde explica que «todas as cubertas do edificio que se sitúan a distinto nivel, levarán de material da nova cobertura, un panel tipo sandwich de cincuenta milímetros de espesor, menos a zona do aleiro, que se realiza cunha tea asfáltica autoprotexida».

La altura, la forma y el volumen edificado se mantendrán, pero aumentará ligeramente la superficie de la cubierta porque será preciso añadirle unos aleros que viertan las aguas pluviales fuera de las paredes exteriores del edificio.

El alcalde considera que se trata de una obra importante que incide en la línea de mejorar los servicios públicos que utilizan los vecinos.

Concurso abierto y garantía incluso a través de pólizas de seguro ante cualquier defecto

Las obras que presentó ayer el alcalde, en una rueda de prensa en las oficinas municipales en la que estuvo acompañado por los concejales Gloria Prada y José Luis Álvarez, tienen un presupuesto de partida de 255.812,85 euros. Los responsables municipales se proponen sacar a licitación el contrato de forma inmediata, y lo harán mediante concurso abierto. Las previsiones pasan por resolver el concurso antes de que termine este año. En cualquier caso, las obras no podrán empezar hasta el 2021.

El alcalde anticipa que en la valoración de las ofertas que presenten las empresas interesadas no tendrán en cuenta solo las posibles rebajas económicas, sino también la calidad técnica de la propuesta y las garantías que aporten los constructores para responder de posibles defectos incluso a través de pólizas de seguro.

Sede de escuelas municipales y entidades sociales

El denominado edificio multiusos, situado en la ronda urbana, es uno de los principales inmuebles municipales de Monforte. En su interior se encuentran un auditorio con capacidad para medio millar de personas y las sedes del Conservatorio Municipal de Música Mestre Ibáñez, la Escola de Música e Danza, el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega,) y de diferentes entidades sociales. Cuenta además con un espacio para exposiciones. El edificio fue construido a mediados de los años noventa.