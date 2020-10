Suspendidas las escuelas deportivas de Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C.C.

Monforte / La Voz 22/10/2020 17:37 h

Toda la actividad de las escuelas deportivas de Monforte queda suspendida por el momento. La decisión, anunciada por los responsables municipales este jueves por la tarde, es una consecuencia del incremento de casos de coronavirus que se registran en Monforte desde hace dos semanas. El Ayuntamiento establece además nuevas normas para el uso de la piscina climatizada y el gimnasio municipal, con limitaciones de aforo incluidas.

Las escuelas deportivas municipales recuperaron su actividad el pasado día 5, con las medidas higiénicas y de aforo que imponía la normativa general contra la propagación del coronavirus. En vista del endurecimiento de estas medidas aprobado por la Xunta este miércoles, el Ayuntamiento de Monforte ha decidido suspender las actividades de las escuelas deportivas hasta que la situación mejore. Los portavoces municipales explican que el veto a las reuniones de más de cinco personas que no convivan supone un obstáculo importante.

El alcalde, José Tomé, apunta que “tendo en conta a evolución da pandemia do COVID-19 en Galicia, tendo en conta as limitacións de aforo e de composición de grupos establecidas, e tendo en conta que a maioría de grupos de actividade de cada unha das modalidades deportivas ofertadas polo Concello supera as cinco persoas, decidimos suspender a actividade das Escolas Deportivas Municipais dende o día de hoxe e ata que se dean as condicións axeitadas para o seu reinicio”.

En cuanto a la piscina climatizada, el gimnasio municipal, el polideportivo de A Pinguela y los de los centros educativos, y los campos de fútbol de A Pinguela y Luis Bodegas, la alcaldía hizo pública este jueves por la tarde la modificación de sus protocolos de uso. Estos nuevos protocolos afectan a los entrenamientos. En el caso de las competiciones deportivas, cuándo se puedan celebrar el Ayuntamiento determinará en qué condiciones.

En la piscina climatizada de A Pinguela y el gimnasio anexo, seguirá sin hacer falta cita previa, pero será preciso respetar los aforos establecidos como máximos en cada uno de sus espacios. Son los siguientes:

Vaso grande. 30 personas (cinco por calle como máximo)

Vaso pequeño.15 personas

Gimnasio: 20 personas

Vestuario masculino: 17 personas

Vestuario femenino: 17 personas

Cafetería: 9 personas

En todo caso, el uso de las duchas y los vestuarios estará en principio prohibido. Todos los usuarios tendrán que entrar en las instalaciones ya vestidos con ropa deportiva. Su uso se permitirá solo si las condiciones de aforo, según explican los portavoces municipales, permiten dar servicio a todos los usuarios con la seguridad necesaria.