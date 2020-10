El consorcio turístico adapta su oferta de otoño a las restricciones sanitarias

0

El consorcio de la Ribeira Sacra intentará seguir desarrollando su programa de actividades turísticas de otoño «A Caída da Folla» -que comenzó el pasado fin de semana- a pesar de las nuevas restricciones establecidas a causa del empeoramiento de la situación sanitaria. La entidad ya contactó con la Xunta para consultar acerca de las posibilidades de mantener esta convocatoria. «En principio, moitas das actividades previstas poderanse facer igualmente, introducindo unha serie de cambios na organización», señala la gerente del consorcio, Alexandra Seara.

Las actividades encuadradas en el programa ya estaban limitadas a grupos de hasta diez personas, incluyendo a los monitores y guías que acompañan a los usuarios. La solución que se estudia consiste en dividir cada uno de estos grupos en otros más pequeños, de cinco personas como máximo cada uno, que es el número permitido por las nuevas directrices de la Xunta en lo que respecta a las reuniones. Para ello que será necesario incrementar el número de monitores.

Seara apunta asimismo que la mayoría de las actividades de la actual campaña se desarrollan al aire libre, por lo que no resultará complicado mantener las distancias de seguridad. «No caso das visitas a igrexas e outros lugares pechados, de cada vez entrarán como máximo cinco persoas mentres as outras agardan no exterior», indica la gerente.

En cuanto a otras actividades del programa que se llevan a cabo en interiores -como un curso de iniciación a la micología-, la gerente del consorcio turístico apunta que también será posible realizarlas respetando las normas de prevención sanitaria. Por otra parte, la entidad puntualiza que el mantenimiento del programa depende en última instancia de las directrices específicas sobre actividades turísticas y culturales establecidas por la Xunta en la edición del Diario Oficial de Galicia que estaba previsto dar a conocer a última hora de ayer. La decisión definitiva sobre la continuidad de la campaña se tomará hoy. «Se non hai cambios importantes nas novas normas que aparezan no DOG, esperamos poder manter a maior parte do programa», indica la gerente.

La mayoría de las plazas previstas para las jornadas ya habían sido reservadas

El agravamiento de la situación sanitaria sorprendió al consorcio de la Ribeira Sacra con su programa de turismo de otoño recién iniciado y con un elevado número de reservas. De las veinticuatro actividades que falta por llevar a cabo -apunta a este respecto la gerente de la entidad- solo quedan algunas plazas libres en dos de ellas. «Hai tamén bastante xente en lista de agarda e estabamos estudando a posibilidade de duplicar algunhas actividades para dar entrada ás persoas que quixeron apuntarse cando xa estaban todas as prazas cubertas, pero coa nova situación iso xa non vai ser posible», explica por otra parte Alexandra Seara.

Las próximas actividades previstas en el programa -en caso de que finalmente puedan llevarse a cabo- tendrán lugar entre el sábado y el domingo en los municipios de O Saviñao, A Teixeira, Quiroga, Chantada y Pantón. Las siguientes jornadas están previstas para el 31 de este mes y los días 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de noviembre.

Además de la situación sanitaria, las actividades del programa turístico también están supeditadas a las condiciones meteorológicas que puedan darse en las correspondientes fechas, ya que muchas de ellas se desarrollan en espacios abiertos.