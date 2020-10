El Ayuntamiento rescinde el contrato y exige a la empresa de la piscina que lo indemnice

0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / la voz 21/10/2020 19:28 h

La empresa pública Tragsatec perteneciente al grupo Tragsa, se hará cargo a partir del próximo martes de la piscina municipal de Monforte, mediante un convenio de asistencia técnica a los ayuntamientos de la Diputación. Previamente, a propuesta del alcalde y en el pleno fijado para el lunes, la corporación dará visto bueno a la resolución definitiva del contrato con Alacer Ocio por las «graves perturbaciones» que provocó en este servicio hasta que se decidió apartarla de su gestión. En la sesión también se aprobará abrir un expediente dirigido a la hasta ahora concesionaria para que responda de los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento.

«Pola correlación de forzas que hai na corporación, as propostas serán aprobadas», señala Tomé sobre la votación del lunes. La intervención municipal de las instalaciones, fórmula que garantizó su funcionamiento en los últimos meses, no puede ir más allá de la fecha fijada para la celebración de ese pleno. En principio, Tragsatec se hará cargo de la gestión de la piscina durante seis meses, prorrogables mensualmente. La asistencia técnica se mantendrá «ata que se resolva o novo concurso ou o que se decida en torno á prestación do servizo».

El alcalde dio a conocer este miércoles las propuestas que llevará a pleno en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la concejala de Facenda, Gloria Prada, y por el técnico municipal de Deportes, Óscar Rodríguez, que ejerció de interventor de la piscina desde el momento en el que se adoptaron medidas contra la empresa y al que agradeció en nombre del gobierno municipal su «brillante» trabajo. Sobre el papel, la concesión con Alacer Ocio estará en vigor hasta que el pleno apruebe el lunes su resolución con carácter definitivo.

Tomé ya comunicó al delegado de personal de la piscina la decisión de solicitar la asistencia técnica de la Diputación de Lugo, organismo que preside a su vez el alcalde de Monforte. El lunes, según avanzó, informará personalmente de los cambios a los trabajadores, que serán subrogados por Tragsatec mientras se haga cargo de las instalaciones de A Pinguela.

Cantidad por determinar

Los responsables municipales no concretan por ahora el importe de la indemnización que se reclamará a Alacer Ocio. El alcalde explicó que sería prematuro hacerlo a estas alturas porque está pendiente la liquidación definitiva. Según explicó, la hasta ahora concesionaria tenía deudas con la Seguridad Social e impagos a proveedores que tuvo que cubrir el presupuesto local.