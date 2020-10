Una imagen de una cueva de O Courel recibe un premio internacional de fotografía subterránea

0

La Voz de Galicia Francisco Albo

QUIROGA / LA VOZ 20/10/2020 19:03 h

Una imagen tomada por el espeleólogo ponferradino Adrián Vázquez Fernández en la cueva de Ceza, en el municipio de Folgoso do Courel, acaba de obtener el primer premio en un certamen internacional de fotografía subterránea que organiza desde hace 43 años el Grupo Espeleológico Ribereño, radicado en el municipio burgalés de Aranda de Duero. El autor de la foto es un colaborador habitual de las iniciativas relacionadas con el geoparque Montañas do Courel y ha proporcionado diversas imágenes para las publicaciones que divulgan el patrimonio geológico de este territorio.

Vázquez, que reside en la provincia de Burgos, visita a menudo la sierra de O Courel, uno de los lugares donde se inició en la espeleología hace unos quince años. «Por entonces aún no practicaba la fotografía y aunque visité muchas cuevas no tomaba imágenes», explica. «Después he vuelto a visitarlas para fotografiar los lugares que más me impresionaron», añade.

La imagen premiada fue tomada hace más de un año en la parte final de una galería que termina en un sifón -un conducto inundado- y muestra una parte del curso de agua que discurre por la cavidad. La foto fue tomada a las tres de la madrugada. «No es una hora muy habitual para visitar y fotografiar grutas, pero en esa ocasión fui con un amigo desde Ponferrada, queríamos visitar la cueva de Ceza y teníamos poco tiempo, así que hicimos la visita de noche», señala. Adrián Vázquez tiene previsto seguir visitando las grutas de O Courel. «Me gustaría volver a cuevas como Arcoia, Aradelas o la Buraca das Choias», dice.