Las deudas municipales de más de cien euros podrán optar al pago fraccionado

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / LA VOZ 19/10/2020 20:24 h

«Por sexto ano consecutivo, non haberá subida de impostos municipais en Monforte», avanza el alcalde, José Tomé. La aprobación de las ordenanzas fiscales del 2021, paso previo a la presentación del presupuesto, quedará resuelta en el pleno que celebrará la corporación local el próximo lunes. Acompañado por los concejales Gloria Prada -responsable de Facenda- y José Luis Losada, Tomé dio a conocer los detalles relativos al cobro de las diferentes tasas municipales. Entre las novedades, se rebaja a cien euros el importe de las deudas para las que será posible recurrir al pago fraccionado.

Hasta la fecha, esta opción solo era factible para deudas con un importe de al menos 300 euros. Las ordenanzas fiscales del 2021, sin embargo, permitirán fraccionar en doce mensualidades los pagos de entre cien y doscientos euros. Si el importe se sitúa entre 200 y 300 euros, el pago se podrá efectuar en dieciocho mensualidades. El margen de cobro se amplía a veinticuatro meses, el máximo autorizado, si la deuda con el Ayuntamiento rebasa los trescientos euros.

«Os monfortinos acabaron pagando menos en 2020 que en 2015. Neste mandato seguimos na mesma liña de traballo, conxelando as taxas e os impostos para o ano 2021, sendo ademais especialmente sensibles coa difícil situación pola que todos estamos a atravesar», dijo el alcalde , en referencia al impacto económico de la crisis sanitaria.

En detalle, el equipo de gobierno mantiene en las ordenanzas fiscales del 2021 la reducción del 50% que se puso en práctica este año en las tasas del cementerio municipal en concepto de sepulturas y transmisiones. En lo relativo al cementerio, la ordenanza se revisa para que las concesiones administrativas pasen a realizarse por enumeración correlativa. Este cambio facilitará, siempre que sea posible, que el Ayuntamiento pueda otorgar nuevas concesiones de sepulturas en espacios colindantes a los propietarios de nichos.

También siguen vigentes, por otra parte, las bonificaciones sobre el impuesto de construcciones, el IAE y el IBI para favorecer la implantación de empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Cómputo negativo

Según la información que adelantó Tomé sobre las ordenanzas fiscales, ni siquiera supondrán la actualización del IPC en los contratos de servicios municipales que están sujetos a ella. «Dado que no presente ano, en cómputo interanual de setembro de 2019 a agosto de 2002 o IPC é negativo nun 0,5%, non haberá revisión», explica el alcalde. No subirán, por lo tanto, ni los precios de la piscina ni los recibos de agua y recogida de basura.

Respecto al impuesto de obras, las bonificaciones por la declaración de especial interés podrán presentarse entre la solicitud de licencia y la finalización del plazo para efectuar la liquidación provisional, con lo que se amplían los plazos. Las bonificaciones del IBI, por otro lado, deberán formularse a partir del próximo año antes del 30 de junio de cada ejercicio.