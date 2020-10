El BNG pide en el Parlamento gallego una uci para el hospital comarcal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 16/10/2020 18:54 h

El grupo parlamentario del BNG en la cámara gallega presentó una proposición no de ley en la que se pide que el distrito sanitario de Monforte sea dotado de una unidad de cuidados intensivos. La formación nacionalista recuerda que en el 2006 terminaron las obras que se realizaron para crear en el hospital comarcal de Monforte un espacio destinado a albergar un servicio de este tipo. «Desde aquela data non só non se dotou de recursos humanos e materiais a ese espazo, senón que se foron perdendo posibilidades de mellorar a asistencia sanitaria nas comarcas do sur de Lugo», añaden. Los representantes del BNG señalan además desde entonces otros hospitales, como el de Verín, sí han sido dotados de ucis.

Desde el Bloque apuntan asimismo que los municipios pertenecientes a este distrito sanitario suman una población de 42.043 personas -según los datos del pasado febrero-, con una edad media que según esta formación debe ser tenida muy en cuenta «pola demanda de asistencia pero tamén pola dificultade de mobilidade, xa por falta de medios de transporte, xa por estado de saúde». A esta situación -añaden- hay que sumar «o estado pandémico no que levamos xa oito meses e que está demostrando que en calquera momento pode aparecer un gromo, tal como aconteceu na cidade de Monforte, que pode facer que a demanda sanitaria se incremente o suficiente e coa suficiente premura para que haxa risco de colapso hospitalario e tamén nas unidades de uci, que neste caso sería o do HULA».

A finales de septiembre, el BNG presentó en el Ayuntamiento de Monforte una moción en el mismo sentido que fue aprobada por unanimidad por los representantes de las diferentes formaciones políticas representadas en la corporación.