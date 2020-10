La conexión por tren con el País Vasco cumple siete meses interrumpida

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 15/10/2020 10:12 h

La conexión ferroviaria entre Galicia y el Pais Vasco cumple hoy siete meses interrumpida y Renfe no sabe todavía cuándo y cómo se restablecerá. El tren de larga distancia que comunicaba a diario las principales localidades gallegas y vascas fue cancelado cuando empezó el estado de alarma y aún no ha sido restablecido. Esta semana, un sindicato ferroviario anunciaba que la empresa quiere activar de nuevo la conexión, pero no mediante un tren directo. Fuentes de Renfe insisten en que no hay ninguna decisión tomada.

La sección ferroviaria del sindicato CGT anunciaba este martes que «Renfe está a preparar unha reconfiguración dos seus trens transversais que circulan pola cornixa cantábrica, entre eles o Galicia-Euskadi-Galicia que está suprimido dende o estado de alarma no mes de marzo». Y añadía, esto ya en tono crítico, que la compañía se propone «aproveitar o tren Galicia-Cataluña que está a circular diariamente e que coincide parte do seu percorrido co Galicia-Euskadi e con ligazóns en Miranda de Ebro».

Hasta tres transbordos

Si esta opción se concretase, los pasajeros recuperarían la posibilidad de viajar en tren entre Galicia y el Pais Vasco, pero no exactamente como se hacía hasta ahora. Este tren tienen dos puntos de partida y otros dos de destino en cada sentido: A Coruña y Vigo en Galicia y Bilbao e Irún en el País Vasco. Hasta el pasado mes de marzo, el servicio era directo en entre Vigo y Bilbao y entre A Coruña e Irún. Para viajar entre Vigo e Irún o entre A Coruña y Bilbao solo era preciso cambiar de vagón en Miranda.

Si Renfe recuperase este servicio a través del tren de largo recorrido entre Galicia y Barcelona, los viajeros tendrían que cambiar de tren como mínimo en Miranda. Pero es que además, el tren a Barcelona sale unos días de A Coruña y otros de Vigo. Para garantizar el servicio, Renfe fleta trenes de media distancia desde A Coruña hasta Ourense los días que sale de Vigo, y desde Vigo a Ourense cuando la salida es desde la ciudad herculina. Así que en función del punto de partida y de la fecha elegida para viajar, con esta alternativa los pasajeros podrían tener que hacer dos transbordos en su trayecto entre Galicia y el País Vasco. O tres si se trata de peregrinos que vuelven a sus casas en el centro o el norte de Europa desde Santiago, porque esos tienen que tomar otro tren en Irún.

En cualquier caso, fuentes de Renfe no confirman que la posibilidad que apunta la CGT esté decidida. Lo que dicen es que la empresa está estudiando cómo recuperar el servicio ferroviario directo entre Galicia y el País Vasco. «De momento -indican- no hay ninguna decisión tomada sobre los términos y las condiciones, es algo que está todavía en fase de estudio».

Una línea que hasta el año 2014 estaba cubierta por cuatro trenes diarios

Hasta hace seis años, Galicia estaba conectada con el País Vasco con cuatro trenes diarios, dos en cada sentido. En el 2014 fue suprimido el que hacía el recorrido por la noche. El diurno siguió circulando, y hasta ahora era uno de los de larga distancia que la compañía ferroviaria acostumbraba a reforzar en momentos en los que habitualmente la demanda de billetes crece, como en verano o en Semana Santa. Esta línea de trenes de larga distancia es muy utilizada por la comunidad gallega en el País Vasco y también por los peregrinos que vuelven a sus lugares de procedencia en el norte de España o en el resto de Europa después de hacer el Camino de Santiago.

En tiempos, los trenes procedentes de A Coruña y Vigo se unían en Monforte para seguir camino hacia el País Vasco. Los que hacían el recorrido en sentido inversión se separadaba en la estación monfortina. Sin embargo, eso se hace en Ourense. Para los viajeros de Monforte, Sarria o Lugo, Renfe disponía de una conexión específica para ese tren que los llevaba a la estación de Ourense a tiempo para cogerlo.