Las rutas del románico de la Ribeira Sacra «salvaron os mobles» durante el verano tras el parón de la primavera

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia f. a.

monforte / la voz 06/10/2020 20:09 h

El próximo fin de semana terminará la campaña de verano de las rutas del románico de la Ribeira Sacra, que dio comienzo el 1 de julio. Pese a los graves problemas causados por la pandemia, estos recorridos atrajeron a un importante número de visitantes. Si bien todavía no se hizo un balance de la campaña, la empresa que gestiona estas rutas, Máis que Románico, está satisfecha del resultado. «Pódese dicir que durante o verán as rutas salvaron os mobles», señala Beatriz Pérez, una de las responsables de la firma. «Tivemos un prexuízo moi serio co estado de alarma sanitaria, que nos impediu facer nada entre marzo e maio, unha época na que normalmente hai xa moitos visitantes, pero durante o verán veu máis xente da que esperabamos e iso compensou en parte as perdas», añade.

Durante la temporada que está a punto de finalizar, dice por otro lado Beatriz Pérez, se han distinguido por su elevada demanda las rutas que discurren por el municipio de Chantada. «Nos anos anteriores Chantada quedaba sempre moi por detrás de Pantón, Sober e O Saviñao en canto ao número de usuarios, pero esta vez chamounos a atención a demanda que tivo», agrega.

En los últimos meses también tuvieron mucha aceptación dos rutas que discurren por las parroquias de Santo Estevo de Chouzán -en Carballedo- y Proendos, en Sober. Estos recorridos no se limitan a las iglesias románicas locales, sino que pasan también por otros lugares de especial interés histórico, etnográfico y paisajístico. La ruta de Chouzán se ofreció este año por primera vez. Otra propuesta que se estrenó durante esta temporada y que también fue bien recibida son las visitas nocturnas a los conjuntos de petroglifos de las parroquias de Proendos y Bolmente, ambas en Sober. En el ámbito de la Ribeira Sacra no se había organizado antes una actividad de este tipo.

Por otro lado, las responsables de Máis que Románico señalan que las normas de prevención sanitaria tuvieron un efecto positivo. «Para participar nos percorridos desta temporada hai que facer cita previa, algo que antes non se esixía -explica Pérez- e a verdade é que con este sistema é moi máis fácil organizar as actividades». Asimismo, para cada grupo de visitantes se estableció un máximo de veinte personas, aunque las normas sanitarias permiten llegar a veinticuatro. «Traballar con límite de prazas é moito máis cómodo que o que facíamos antes, porque ás veces os grupos que se formaban eran demasiado grandes», concluye.