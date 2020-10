La Ribeira Sacra recibirá dos millones para fomentar el turismo sostenible

0

01/10/2020

El consorcio de la Ribeira Sacra gestionará una de las dos ayudas que se han concedido en Galicia para financiar iniciativas de sostenibilidad turística dentro de un programa impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con las comunidades autónomas. El proyecto presentado por la Ribeira Sacra contará con un presupuesto de dos millones de euros. La otra iniciativa que se beneficiará de este apoyo es un plan de descongestión turística de Santiago que se financiará con tres millones. El geoparque Montañas do Courel, que también aspiraba a recibir una de estas ayudas, no lo ha conseguido en esta convocatoria.

La gerente del consorcio turístico, Alexandra Seara, señala que para hacer efectiva esta ayuda debe establecerse un convenio a tres bandas entre esta entidad, la Xunta y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por ahora no se ha marcado una fecha concreta para la firma del convenio, pero el acuerdo deberá quedar cerrado durante el último trimestre del año para que las actuaciones previstas en este plan puedan empezar a ejecutarse en el 2021. «Unha das cuestións que hai que aclarar é a achega que deberá facer o consorcio para financiar o plan, que será entre o 10% e o 20% do total», señala la gerente.

El plan de sostenibilidad turística se desarrollará en tres anualidades y también están pendientes de decidir las actuaciones que se llevarán a cabo en cada una de ellas. Según los responsables del ministerio, estas acciones tendrán como principal finalidad «garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social en el proceso de consolidación de la Ribeira Sacra como destino turístico» y supondrán un respaldo a la candidatura de este territorio a patrimonio de la humanidad.

Uno de los objetivos del plan -añaden desde este organismo- consiste en propiciar la inclusión de la Ribeira Sacra en el club de producto turístico Rutas del Vino de España. Solo una denominación de origen gallega, la de Rías Baixas, forma parte hasta ahora de esta red de turismo enológico, apoyada por los ministerios de Industria y Agricultura.

Medidas para reducir el impacto de automóviles y embarcaciones

Entre las actuaciones que el consorcio de la Ribeira Sacra estudia llevar a cabo para fomentar el turismo sostenible figuran diversas medidas encaminadas a reducir el impacto ambiental de las empresas del sector que trabajan en el territorio. «Unha desas iniciativas podería consistir en reducir a mobilidade dos vehículos que transportan aos visitantes utilizando medios colectivos, como lanzadeiras, a fin de que circulen menos automóbiles», explica a este respecto Alexandra Seara.

Otra medida que está en estudio tendría la finalidad de reducir las emisiones de carbono por parte de las embarcaciones turísticas que cubren las rutas del Sil y el Miño utilizando motores eléctricos o de energía solar.

En todo caso, las iniciativas que se pongan en marcha a partir del año próximo deberán ajustarse al modelo de plan de sostenibilidad turística que se aplicará en la Ribeira Sacra, que se dirige a espacios naturales protegidos y territorios con un importante patrimonio cultural. El plan que se aplicará en Santiago pertenece a otro modelo, cuyo objetivo -según indican desde la Xunta- es «resolver os problemas que presentan os destinos maduros, caracterizados pola súa demanda turística, o que ás veces supón sobrecarga urbanística e ambiental».

La Diputación concede una ayuda de 25.000 euros para la promoción turística del geoparque Montañas do Courel

La asociación Montañas do Courel, que agrupa a los tres municipios que conforman el geoparque, acaba de recibir de la Diputación una subvención de 25.000 euros que se invertirá en acciones de promoción turística del territorio. La concesión de esta ayuda se formalizó mediante la firma de un convenio por parte del presidente del organismo provincial, José Tomé, y el presidente de la asociación de municipios del geoparque, Roberto Castro. «As montañas do Courel son un imán para atraer á provincia de Lugo turistas que buscan natureza e destinos tranquilos e non masificados nesta época de pandemia», señaló Tomé tras la firma del acuerdo.

El convenio recién firmado permitirá llevar a cabo ocho acciones de difusión, entre las que se encuentran la participación del geoparque en la próxima edición de la feria internacional turística Fitur de Madrid, la celebración de cuatro jornadas divulgativas y la edición de un álbum fotográfico y dos cuadernos de campo.

Por lo que respecta a la participación del geoparque en el plan de sostenibilidad promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, Roberto Castro señaló que la asociación de municipios de la comarca de Quiroga volverá a presentar un proyecto en la próxima convocatoria para optar a estas subvenciones. «Polo que sabemos, a seguinte convocatoria non se abrirá tan tarde como a deste ano, senón nos primeiros meses do 2021», explicó a este respecto. «Desta vez non conseguimos obter esa axuda, pero confiamos en logralo para o ano próximo», añadió.