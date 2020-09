El Concello ampliará en un 63% el mayor parque infantil de Monforte

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 30/09/2020

El Ayuntamiento de Monforte ampliará el parque infantil situado en el jardín de la Compañía, que pasará de tener los 950 metros cuadrados actuales a cerca de 1.650, según un proyecto que dio a conocer el gobierno municipal. La ampliación supone que el área dedicada a terreno de juegos crecerá en un 63%. El proyecto fue presentado por el alcalde José Tomé, la teniente de alcalde Gloria Prada y los concejales de Medio Ambiente y Obras e Servizos, respectivamente Miguel Tomé y José Luis Losada. La intervención, según indicó el regidor, será financiada exclusivamente con fondos municipales y contará con un presupuesto de 168.907 euros.

El alcalde señaló por otro lado que el proyecto saldrá a licitación en la primera quincena de octubre y que la contratación de las obras se efectuará mediante un concurso abierto. El plazo de ejecución estimado para los trabajos será de tres meses desde que se firme el acta de replanteo.

La actual zona de juegos tiene forma de letra ele y en la ampliación -según apuntan desde el gobierno local- se aprovechará «o espazo existente entre o actual peche perimetral, as árbores e a fonte do paseo central», de manera que el parque tendrá «unha forma máis ou menos rectangular». El alcalde considera necesaria esta intervención dado que la Compañía «é un dos lugares que acapara unha maior actividade da cidade, sobre todo no referente ao esparcemento e lecer da poboación» y que su área de juegos «é a máis utilizada pola poboación infantil», por lo que es frecuente que el espacio quede abarrotado.

Estado de desgaste

Las actuaciones previstas en la Compañía -según precisan desde el gobierno local- comprenderán por una parte la ampliación del área infantil, que será dotada de elementos de juego «inclusivos e adaptados». Por otro lado, se renovará el pavimento de caucho de la actual zona de juegos, que fue instalado hace ya mucho tiempo y presenta un marcado estado de desgaste. A la vez será necesario reacondicionar las áreas ajardinadas, los accesos y los sistemas de riego, alumbrado público y saneamiento.

El gobierno local prepara otra actuación en la misma parte del casco urbano

En la presentación del proyecto de ampliación del parque infantil de la Compañía, el alcalde recordó una intervención suya en el último pleno de la corporación, en la que anunció que durante el último trimestre del año se pondrán en marcha veintitrés proyectos relacionados con la mejora de infraestructuras públicas. Tomé añadió que durante este período, todos estos proyectos «ou ben van quedar contratados, ou conveniados ou afectados por unha subvención».

Entre las actuciones que tiene previsto el gobierno, indicó por otro lado el regidor, dos de ellas tendrán respectivamente por escenario la plaza de la Compañía y un parque público que por ahora no se ha dado a conocer. En el primero de los casos -añadió- se trata de «unha intervención relevante» que se anunciará en breve y que «sen dúbida será un elemento de atracción para os máis novos».

Otros proyectos

Asimismo, José Tomé puntualizó que entre los veintitrés proyectos mencionados no se cuentan otras actuaciones «que xa están facendo que se farán», en las que el Ayuntamiento colabora con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y con Adif. Estas intervenciones -añadió el alcalde- «suman varios millóns e só na supresión de pasos a nivel que Adif vai levar a cabo vanse investir cerca de cinco millóns».

Tomé recordó asimismo otra de las afirmaciones que hizo durante el último pleno municipal para reafirmarse en lo que dijo en esa ocasión: «Non hai ningunha outra etapa na historia de Monforte na que se investise tanto diñeiro en tan pouco tempo», concluyó.

Instalación de nuevos elementos de juego, entre ellos una tirolina

La ampliación del parque infantil de la Compañía supondrá la instalación de nuevos elementos de juego y la reubicación de los ya existentes. Los nuevos elementos comprenden cuatro paneles de juegos de carácter inclusivo, dos columpios de dos asientos cada uno, un saltador y una tirolina. Asimismo, se instalará un juego inclusivo múltiple que incluirá dos toboganes, torres activas, un juego de trapecio, una barras metálica con anillas, una barra giratoria y varias estructuras para trepar.

En la intervención también se instalarán diversos elementos de mobiliario público -como bancos y papeleras-, algunos de ellos ya existentes y otros nuevos. Por otro lado, está previsto alargar la valla de seguridad que rodea el parque a fin de adaptarla a las nuevas dimensiones que tendrá este espacio. Las nuevas secciones de la valla serán del mismo modelo que las ya existentes o bien de las mismas características técnicas.

La actuación comprenderá además el acondicionamiento de la fuente pública situada en el paseo central del parque, que será impermeabilizada para evitar pérdidas de agua y dotada de un nuevo sistema de bombeo, recirculación y vaciado.