Estudian cancelar la próxima edición de la Festa da Castaña do Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia francisco albo

quiroga / la voz 29/09/2020 19:10 h

Aunque todavía no se ha tomado una decisión al respecto, todo hace pensar que este año no se celebrará la Festa da Castaña do Courel, que debía llegar a su edición número 33. «Pedimos unha subvención á Xunta para organizala, como todos os anos, pero probablemente non a faremos porque consideramos que o risco sanitario aínda é demasiado alto», dice la alcaldesa Dolores Castro.

La nueva edición de la fiesta gastronómica, en condiciones normales, debía celebrarse el 7 de noviembre en Folgoso do Courel, ya que cada año rota entre la capital municipal y Seoane. Antes de tomar una resolución definitiva sobre la cancelación del festejo, el gobierno local sondeará la opinión de los responsables de los establecimientos de hostelería locales, principalmente entre los de Folgoso. «Imos preguntarlles a súa opinión, pero supoñemos que non será moi diferente da nosa», dice la regidora. «É unha xornada na que normalmente vén moita xente de fóra e ademais é unha festa, polo que sería difícil evitar que algúns participantes descoiden as medidas de prevención», agrega.

Por otra parte, el gobierno municipal estima que en caso de que se suspenda la Festa da Castaña, el prejuicio económico para el sector local de hostelería no sería especialmente grave, ya que estos negocios registraron una alta afluencia de visitantes durante el verano. «Este ano veu moita xente e a afluencia aínda segue, porque aínda hai poucos días non había unha praza libre e para a ponte do Pilar están todas as reservas cubertas», dice Castro. «O mellor sería poder celebrar a festa con normalidade, pero se non se pode facer, polo menos os negocios contan cos ingresos que fixeron durante esta temporada», agrega.

Perspectivas para la cosecha

En cuanto a la próxima cosecha de castañas, si bien es demasiado pronto para hacer predicciones, el panorama no se presenta muy halagüeño en el municipio. «Polo que din as persoas máis entendidas, a colleita deste año seguramente vai ser bastante pequena», apunta la alcaldesa. «Hai xente que di que os castiñeiros non floreceron esta vez como outros anos e que as candeas [flores del castaño] naceron moi débiles, polo que non se espera moito froito», agrega. Dolores Castro considera que las raras condiciones meteorológicas de los últimos meses pueden haber afectado el proceso de floración y maduración.