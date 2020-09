La plaga se extiende en Monforte: más de 60 nidos de velutina en solo un mes

0

La Voz de Galicia cARLOS cORTÉS

mONFORTE / lA vOZ 30/09/2020 10:42 h

Los bomberos retiraron este lunes dos nidos de avispa velutina que estaban en el tejado de un edificio en Monforte. La neutralización de estos dos nidos fue presenciada por numerosas personas, porque el edificio está en pleno centro de Monforte, en el cruce entre la calle Cardenal y la avenida de Galicia. Pero estos nidos no son los únicos localizados en Monforte este verano, ni mucho menos. Solo en los últimos treinta días, los bomberos de Monforte han retirado más de sesenta nidos de esta especie invasora en Monforte y en los municipios de la comarca.

«No último mes e medio -explica el sargento del parque contraincendios de Monforte Tomás Losada- imos a un ritmo de entre dous ou tres niños de velutina retirados cada día». Este recuento de más de sesenta nidos en un mes no es completo, porque los bomberos no son los únicos que retiran nidos de avispa asiática en Monforte. De hecho, la encargada de retirarlos es en principio la empresa pública Tragsa, que tiene firmado un acuerdo en este sentido con la voz de Galicia. Los bomberos intervienen solo en los casos en los que los nidos pueden suponer un riesgo para personas, porque están en viviendas o en lugares de paso.

Los bomberos están viendo este año más nidos que en el 2019. Los retirados entre finales del verano y principios del otoño superan por mucho a los neutralizados en el mismo período del año pasado. Aunque hay otra diferencia más. «Este ano son máis pequenos que no 2019, probablemente porque tamén comezaron a proliferar máis tarde e aínda non lles deu tempo a facelos tan grandes», explica Tomás Losada. Los retirados en el último mes y medio no suelen ser más grandes que una pelota de baloncesto, pero el año pasado los encontraban de unas dimensiones notablemente mayores. «No 2019 retiramos algúns -asegura el sargento de los bomberos-, que eran grandes como bidóns».

Las primeras, en el 2016

Los primeros ejemplares de avispón asiático se dejaron ver en la Ribeira Sacra en el 2016, pero aquel año solo de forma excepcional. En el 2017 empezaron a proliferar y desde entonces su presencia no parece haber dejado de crecer. Los expertos todavía están a la espera de comprobar si esta especie es capaz de acostumbrarse a los veranos secos y los inviernos fríos de esta zona. La Vespa velutina, originaria de Asia, llegó a Europa en el 2003. Los primeros ejemplares fueron avistados en el centro de Francia y desde ahí se han ido extendiendo por el continente. En Galicia hay constancia de su presencia desde el 2014.

Su expansión supone una amenaza para las explotaciones apícolas, porque las velutinas son cazadoras voraces de abejas. Algunos estudios científicos apuntan que su veneno puede ser más agresivo para el ser humano que el de las avispas y abejas autóctonas, pero en cualquier caso las velutinas no se comportan de forma agresiva si no se sienten amenazadas, por ejemplo porque alguien se acerque demasiado a su nido.